CHP Grup Başkanvekili Altay: Dokunulmazlıkları kaldırmak siyasi hesaplaşmadır
CHP Grup Başkanvekili Altay, "Sandalye çoğunluğuyla dokunulmazlıkları kaldırmak, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmakla aynı şeydir. Bu bir adalet arayışı değil, siyasi hesaplaşmadır." dedi.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankasının rezervleriyle ilgili süren tartışmalara değinerek, 128 milyar doların, devletin toplam iç ve dış borcunun yarısı olduğunu belirtti.
Engin Altay, "Ben bu parayı Kovid-19 ile mücadelede kullandım" denilemeyeceğini; denilirse, bu paranın kimlere, hangi tarihte, hangi kurdan satıldığının açıklanması gerektiğini kaydetti.
Dünyada "enflasyon diye bir kavramın bittiğini" dile getiren Altay, "Türkiye'de enflasyon yüzde 15,61. Dünyada 30 ülkede enflasyon sıfırın, 29 ülkede yüzde 1'in, 21 ülkede yüzde 2'nin altında. Toplam 80 ülkede ise enflasyon yüzde 2'nin altında." diye konuştu.
Son bir yılda milli gelirin 43 milyar dolar, kişi başına düşen milli gelirin ise 615 dolar azaldığına dikkati çeken Altay, "Vatandaşlar 'bundan bana ne?' dememeli. Bunlar azalırsa sen markette elini rafa uzatamazsın." görüşünü dile getirdi.
"Türkiye uçuruma gidiyor. Bir kendinizi toplayın, bir şey yapın." ifadesini kullanan Altay, bir yılda işsiz sayısının 3 milyon 518 bin artarak, 11 milyon 119 bine çıktığını söyledi.
Altay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamadan önce Boğaziçili öğrencilerden özür dilemesi gerektiğini" savundu.
Altay, Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili "Sandalye çoğunluğuyla dokunulmazlıkları kaldırmak, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmakla aynı şeydir. Bu bir adalet arayışı değil, siyasi hesaplaşmadır." değerlendirmesinde bulundu.
Bir gazetecinin, CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın "CHP bana sahip çıkmadı, zorla istifa metni imzalattı" şeklinde açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorusuna ise Altay, "Her ne yaşanmış olursa olsun, her ne olursa olsun CHP olarak şantaja, tehdide, kumpasçılara prim vermeyiz. Diğer siyasi partilerden de bunu bekleriz. İstifa tek taraflı irade beyanıdır, arkadaşımız partimizden istifa etmiştir. Yürüyen bir emniyet ve savcılık soruşturması vardır. Biz de konuyu izliyoruz." yanıtını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.