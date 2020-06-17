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Politika

CHP Grubu Meclis yönetimini belirlemek için yarın seçim yapacak

CHP Grubu, hem partinin Meclis organları hem de TBMM Başkanlık Divanında CHP'ye düşen üyelikler için seçim yapacak.

Meltem Öztürk   | 17.06.2020
CHP Grubu Meclis yönetimini belirlemek için yarın seçim yapacak

TBMM

CHP TBMM Grup Genel Kurulu, yarın Mecliste basına kapalı toplanacak.

Toplantıda, 27. Dönem 2. Devre Grup organları ile TBMM Başkanlık Divanında görev yapacak üyeler belirlenecek.

Milletvekilleri, basına kapalı grupta ilk olarak Grup Yönetim Kurulunun 9 üyesi, Grup Disiplin Kurulunun 7 asıl ve 2 yedek üyesi ile 2 grup denetçisi için sandığa gidecek.

Toplantıda ayrıca, görev süreleri 12 Temmuz'da dolacak olan Başkanlık Divanında CHP'yi temsil eden Meclis Başkanvekili, TBMM katip üyeleri ve TBMM idare amirleri de belirlenecek.

TBMM Başkanvekilliği için 1 milletvekili, katip üyelik için 3 milletvekili ve TBMM İdare Amirliği için ise 1 milletvekili seçilecek.

Bu adayları gösteren liste, TBMM Genel Kurulunca işaret oyuyla oylanarak, seçim tamamlanmış olacak.

TBMM başkanvekillikleri, katip üyelikleri ve idare amirlikleri için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenlerin görev süresi 2, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi 3 yıl oluyor.

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