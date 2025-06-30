AK Parti, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.
TBMM
Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'deki orman yangınlarının kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulundu.
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Bilecik'teki orman yangınlarını da hatırlatan Güler, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Güler, devletin yangınlardan zarar gören vatandaşların yanında olacağını vurguladı.
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu aktaran Güler, teklifin 22 maddeden oluştuğunu belirtti.
Kamu yönetiminde şeffaflığın, verimliliğin ve hizmet odaklı yaklaşımın, uzun yıllardır hayata geçirdikleri reformların temel unsuru olduğunun altını çizen Güler, teklifte çalışma hayatı, sosyal güvenlik, gençlik ve spor hizmetleri, milli savunma, turizm, kamu mali yönetimi ile çeşitli bakanlıkların hizmet alanlarını düzenleyen önemli adımlara yer verildiğini söyledi.
Güler, teklifle, gelişen ve dijitalleşen kamu yönetimi anlayışına uygun olarak hizmetlerin etkinliğinin artırılmasını, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha hızlı ve sade yürütülmesini amaçladıklarına kaydetti.
Teklifle, yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenliğe ilişkin başvurularının müşavirlik ve ataşelikler aracılığıyla yapılmasına imkan tanınacağını anlatan Güler, böylece hem bürokratik işlemlerin kolaylaştırılacağını hem de yurt dışında yaşayanların kamu hizmetlerine erişiminin güçlendirileceğini aktardı.
Abdullah Güler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde fiilen fazla mesai yapan memur ve sözleşmeli personelin mali haklarının güçlendirileceğini, yaz dönemlerindeki kamplarda 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını dile getirerek, "Turizm sektöründe çalışan işçilerin haftalık izinlerini 10 günlük süre içinde kullanabilmesine imkan tanıyoruz. Daha esnek tatil uygulamasını hayata geçirmek suretiyle turizmdeki çalışmaları etkin ve sürdürülebilir hale getirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.
"67 yaş sınırı ile eşitlemeyi arzu ediyoruz"
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılan bildirimlerin iş ilişkilerinde geçerli kabul edilmesi yönünde düzenlemeye gidileceğini kaydeden Güler, özel istihdam bürolarının, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile veri paylaşımının da zorunlu hale getirileceğini anlattı.
Güler, teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının taşra teşkilatları ile döner sermaye yapılanmalarının yasal dayanağa kavuşturulacağını, böylece hukuki boşlukların giderileceğini ifade etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün özel bütçeli kamu kurumu olarak yeniden yapılandırılacağını söyleyen Güler, şöyle devam etti:
"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle, Yüksek Askeri Şura kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısını artırmayı arzu ediyoruz. Kuvvet komutanlarının yaş haddini Genelkurmay Başkanı ile eşit hale getiriyoruz ve Cumhurbaşkanı'mızın da bunu uzatabilmesine imkan tanıyoruz. Son dönemlerde bölgesel savaş risklerinin arttığı, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği, İsrail-İran savaşı ve İsrail'in saldırgan tutumunun bölgesel manada riskler içerdiği bu dönemde son derece tecrübeli kuvvet komutanlarımızın, Genelkurmay Başkanı'mızın emeklilik yaş sınırı olan 67 yaş sınırı ile eşitlemeyi arzu ediyoruz."
Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan hibelerin belirlenen kamu kurumları tarafından da etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla düzenleme yapılacağını aktaran Güler, "Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlarımızın asgari ödeme hakları korunmakta, bu ödemelere ilişkin usul ve esasların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yönetmelikle belirlenmesi sağlanmaktadır." dedi.
"Yalan habere imza attılar"
Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifindeki zeytinlik alanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin bazı gazetecilerin yaptığı haberlere tepki gösteren Güler, bu düzenlemenin "açıkça yalan söylenerek, sahte bilgilerle çarpıtıldığını" vurguladı.
Bazı ülkelerde yaşanan elektrik kesintilerini hatırlatan Güler, bunun yaşanmaması için termik santrallerin de arasında olduğu baz yüklü santrallerin devreye alınması gerektiğini belirtti.
Güler, termik santrallerin havzalarındaki zeytinlik alanlarının taşınarak bölgedeki kömüre ulaşılacağını, bu yönde düzenleme yapılacağını dile getirdi.
AK Parti iktidara geldiğinde, Türkiye'nin zeytin ağacı varlığının 90 milyon olduğunu ifade eden Güler, iktidarları döneminde bu rakamın 210 milyona yükseltildiğini bildirdi.
Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yaklaşık 50 bin adet zeytin ağacımızın başka alanlara taşınmak suretiyle varlığını koruyoruz. Enerji arz güvenliği açısından son derece ihtiyaç duyduğumuz, termik santrallerimizin ihtiyacı olan kömüre de erişim sağlıyoruz. Durum bu kadar açıkken, netken, kendisine 'gazeteci' diyen bazı insanlar, basın ahlakını yok sayarak, yalan habere imza attılar. 'Bu teklif, bütün zeytinlikleri yok ediyor' dediler. Yalan. 85 milyon civarında olan zeytin ağacı adedini 210 milyona çıkarmışız. Bizler zeytin dostuyuz, zeytin ağacı seven insanlarız, değerini çok iyi biliyoruz. Bunu yok sayacaksın, yalana başvurarak, kendine 'gazeteci' diyerek, adeta soytarılık yaparak, 'Bu kanun teklifiyle, zeytinlikleri yok ediyorlar' diyeceksin. Ne gerek var bu yalana? Amacınız ne?"
Yalana başvurulmaması ve gerçeklerin gizlenmemesi gerektiğinin altını çizen Güler, vatandaşların aklıyla alay edildiğini söyledi.
Güler, zeytinliklerin taşınabileceğiyle ilgili Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarını da aktardı.
"Etki analizleriyle rakamları, oranları değerlendireceğiz"
En düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağının sorulması üzerine Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmeler yaptıklarını bildirdi.
Bu konudaki etki analizi için bilgi istediklerini ifade eden Güler, 3 Temmuz'da TÜİK verilerinin açıklanmasıyla memurlara, emeklilere yönelik enflasyon farkının ortaya çıkacağını belirtti.
En düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olduğunu anımsatan Güler, bu rakamın 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendirdiğini aktardı.
Güler, "Etki analizleriyle rakamları, oranları değerlendireceğiz. Kanun teklifimiz tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Rakam açıklandıktan sonra, değerlendirmemizi son kez yapıp rakamı netleştireceğiz. Düzenleme bu teklife eklenecek." dedi.
"Şikayetçi olan, davayı açan CHP'liler"
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşmasının 8 Eylül'e ertelendiğinin hatırlatılması ve değerlendirmelerinin sorulmasına üzerine Güler, davanın içeriğini bilmediğini söyledi.
Güler, CHP'li bazı belediye başkanlarının yolsuzluklarıyla ilgili çeşitli süreçlerin işlediğini belirtti.
CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk konuları ve iddialarını dile getirenlerin yine CHP'liler olduğunun altını çizen Güler, şunları ifade etti:
"Şikayetçi olan, davayı açan CHP'liler. Karşı koyanlar, iddialara karşı cevap verenler de CHP'liler. Tanıklar, itirafçı olanlar CHP'liler. Ama iş dönüyor, dolaşıyor bize geliyor. 'İktidar şöyle, böyle yapıyor' deniliyor. Yargısal süreçlere herhangi bir şekilde müdahale etmemiz, yorum yapmamız söz konusu değil. Karar ortaya çıkar, ilgili kanun maddeleri çerçevesinde değerlendirirsiniz. 'Türkiye bir hukuk devleti.' diyoruz. Bazıları 'Bunu çok söylüyorsunuz.' diyor. Evet, Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Kanunlarımız vardır, bu kanunlarda Anayasa'mızın 10. maddesi kapsamında herkes eşittir. Kanun uygulamaları açısından Türkiye'de, Anayasa'mızın 10. maddesine göre herhangi bir zümreye, gruba, kişiye, şahsa ayrıcalık yapılamaz. Kanunlar önünde herkes eşittir."
"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili görüşlerini sunup sunmadıklarının sorulması üzerine Güler, önerilerini paylaştıklarını, bu önerileri de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un değerlendireceğini bildirdi.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İş Kanunu'nun "İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar" başlıklı hükmünde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'da öngörülen idari para cezaları, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilecek.
Kanun'un "Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık" ve "İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık" başlıklı hükümleri uyarınca birden fazla ilde işyeri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası, işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilecek. Verilen idari para cezaları genel hükümlere göre tahsil edilecek.
"İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık" düzenlemesine aykırı hareket edenlere verilecek idari para cezası için Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un "İdari para cezaları" başlıklı hükmündeki tutarlar esas alınacak.
Teklifle, İş Kanunu'nun "Yazılı bildirim" başlıklı hükmü, "Yazılı veya elektronik bildirim" olarak değiştiriliyor. Kanun'da öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında veya işçinin yazılı kabulü şartıyla elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olan kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı üzerinden gönderilerek yapılması gerekecek. İş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler her halde yazılı yapılacak. Yazılı bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilecek. Ancak Tebligat Kanunu kapsamına giren tebligat, ilgili Kanun hükümlerine göre yapılacak. Kayıtlı elektronik posta sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetler işveren tarafından karşılanacak. Belirtilen elektronik bildirimler kayıtlı elektronik posta sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak.
Özel istihdam bürolarına yönelik düzenlemeler
Türkiye İş Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un "Özel istihdam bürolarının hak ve yükümlülükleri" başlıklı hükmünde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, özel istihdam bürosu, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan; iş arayanlar, açık işler, işe yerleştirmeler ve geçici işçi sağlama sözleşmeleri ile ilgili istatistikleri, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri ve yayımladığı açık iş ilanları ile açık işlere yönlendirdiği kişilere ilişkin verileri, süresi, formatı ve esasları Türkiye İş Kurumunca belirlenen şekilde elektronik ortamda Kuruma bildirmekle yükümlü olacak.
Kanun'un "İdari para cezaları" başlıklı hükmünde yapılan değişikliğe göre, özel istihdam bürolarının hak ve yükümlülükleri kapsamında yer alan açık iş ilanları ile açık işlere yönlendirilen kişilere ilişkin verileri Kurumca belirlenen süre, format ve esaslara göre bildirmeyen özel istihdam büroları ihtar edilecek. İhtara rağmen 7 gün içinde bildirimde bulunmayanlara 136 bin 190 lira, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde 272 bin 380 lira idari para cezası verilecek. Söz konusu hükümler, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 175 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile özel bütçeli bir kamu idaresi olarak teşkilatlandırıldığı için Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'un ek 2 sayılı cetvelinin "Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümüne "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü" de ekleniyor.
Teklifle, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların kaynaklarından Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ekli 1, 2 ve 4 sayılı cetvellerinde yer alan idarelere proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenecek. Hükmün uygulanmasına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usuller uluslararası antlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Bu hüküm, söz konusu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan işlemlere de uygulanmak üzere, düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler" hükmünün başlığı "Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler, bildirimler ve yurt dışından başvuru" şeklinde değiştirilecek. Ayrıca söz konusu yasa, mülga kanunlar ile sosyal güvenliğe dair diğer kanunlar kapsamında Kuruma yapılması öngörülen başvurulardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun görülenler yurt dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik müşavirlik veya ataşelikleri vasıtasıyla alınabilecek. Yurt dışından hangi başvuruların alınacağına, başvuruların alınmasına, Kuruma iletilmesine ve başvurulara dair diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.
Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemeye SGK yetkili olacak.
Mesleki Yeterlilik Kurumuna yönelik düzenleme
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilerek, "Vekalet ve istisna sözleşmesi ile yaptırılacak işler" düzenlemesi hüküm altına alınıyor. Buna göre, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde; vekalet veya istisna sözleşmesiyle yabancı danışman ve uzmanlar, istisna sözleşmesiyle de yerli danışman ve uzmanların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılabilecek. Bunlara yapılacak ödeme tutarı bir ayda, 48.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın 3 katını aşmamak üzere görevin önem ve niteliği ile çalışılan gün ve saat dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından tespit edilecek.
Bu hüküm kapsamında özel bilgi ve uzmanlıktan yararlanılması, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmeyecek. Hizmetinden yararlanılacak kişi ve gün sayısı dahil hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Bu hüküm, 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
375 Sayılı KHK'de değişiklik
Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) değişikliğe gidiliyor. Buna göre, 73 sayılı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Geçici 1'inci maddesinin uygulanması kapsamında, ünvanı veya görev yaptığı birim ya da bakanlığı değişenlerden mali hakları hususunda, haklarında 375 Sayılı KHK'nin ilgili hükmü ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi tutulanlar hakkında söz konusu düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek.
Böylece mali haklardan yararlanmaya devam eden personelin, mevcut mali haklarının kendisine ödenmesinin hukuki dayanağının ortadan kalkmaması, ilgili personelin hak kaybına uğramaması amaçlanıyor. Bu hüküm, 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
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