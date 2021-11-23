CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek göstergeyi derhal vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere 3600 ek göstergeyi oyalanmadan, derhal vereceğiz. Sizin hakkınızdır 3600 ek gösterge. Sözleşmeli-vekil-kadrolu öğretmen... Ayrımcılığı tamamen bitireceğiz." dedi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, vefat eden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in zor dönemlerde bakanlık görevini yürüttüğünü dile getirdi.
Son olarak Keçiören'deki evinde ziyaret ettiği Güneş'in, yüreklerindeki canlılığını hep koruyacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, Güneş'e Allah'tan rahmet, ülkeye başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, "Onun görev aşkını her birimiz tek tek yüreklerimizde taşımak zorundayız." diye konuştu.
"Öğretmenlere 3600 ek göstergeyi derhal vereceğiz"
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarının 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu anımsatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti, esaret ve sefalete terk eder." sözünü aktardı.
Bu sözün doğruluğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Öğretmenine değer vermeyen bir toplumun eğitimden bir şey bekleme şansı yoktur. Öğretmenin sorununu çözmediyseniz, ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Ülkenin sorunlarını temelden, akılcı politikalarla çözmek istiyorsanız önce öğretmenin sorunlarını çözeceksiniz." dedi.
Öğretmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, onları toplumun en saygın kişileri yapma konusunda ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerine söz verdi. Öğretmenliği itibarlı bir meslek haline getireceklerini, öğretmenlik meslek yasası çıkaracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Öğretmenlere 3600 ek göstergeyi oyalanmadan, derhal vereceğiz. Sizin hakkınızdır 3600 ek gösterge. Sözleşmeli-vekil-kadrolu öğretmen... Hayır efendim, öğretmen öğretmendir. Ayrımcılığı tamamen bitireceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde her öğretmenimize 1 aylık ikramiye vereceğiz. Helali hoş olsun. Yeter ki sen görevini yap. Türkiye'yi yükseltecek olan sizlersiniz. Okullardaki öğretmen açığını süratle bitireceğiz. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen var ama öğretmensiz okullarımız var. Köy okullarını kesinlikle tekrar açacağız. Ferhat ile Şirin'i buluşturur gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Bir arada, beraber olacaklar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.