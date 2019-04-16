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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Notre Dame Katedrali ortak kültür mirasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fransa'da yer alan Notre Dame Katedrali sadece Fransızlar'a ait bir simge değil, insanlık tarihinin görkemli ve eşsiz bir eseri, ortak kültür mirasıdır." dedi.

Barış Gündoğan   | 16.04.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Notre Dame Katedrali ortak kültür mirasıdır

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fransa'da yer alan Notre Dame Katedrali sadece Fransızlar'a ait bir simge değil, insanlık tarihinin görkemli ve eşsiz bir eseri, ortak kültür mirasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Katedral'deki yangın nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Fransa'da yer alan Notre Dame Katedrali sadece Fransızlar'a ait bir simge değil, insanlık tarihinin görkemli ve eşsiz bir eseri, ortak kültür mirasıdır. Başta Fransa halkı olmak üzere, tüm insanlığın acısını derinden paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

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