CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İşsizliğin olduğu yerde huzur olmaz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu, işsizliğin olduğu yede huzur olmayacağını söyledi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Konuşmasının başında "Uzel Makina mağduru" işçileri tarafından Atatürk portresi hediye edilen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunlar çözülebilir ama çözmeyenler var. Biz bu sorunları çözeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Bizim makam, mevki, para, saray beklentimiz yok. Tek beklentimiz var: Bu memlekette herkes huzur içirde yaşasın." diye konuştu.
Demokrasiyi mutlaka getireceklerini, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma konusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette huzuru da barışı da kardeşliği de getireceğiz." dedi.
İşçilerin sorunlarıyla ilgili işçi konfederasyonlarının bir araya gelmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Konfederasyon, bir siyasal partinin arka bahçesi olmamalı. Birilerinin arka bahçesi olacaksa işçilerin arka bahçesi olmalı." diye konuştu.
Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın vefatından duyduğunu üzüntüyü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir demokrasi, güzelik, bilim abidesiydi. Toplumun her kesimi bir şekliyle saygı duyardı. Özelleştirmelere karşı büyük mücadeleler verdi. İşçilerin haklarını sonuna kadar savundu. Uluslararası birçok ödülün sahibi de oldu. Bütün bunların hepsi bir kenara Mümtaz hoca Türk akademik dünyasının yetiştirdiği mümtaz kişilerden biriydi. Allah'tan rahmet diliyoruz". dedi.
10 Kasım'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anmalarının gerçekleştirildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal'i anmak, anlamak farklı bir şeydir. Mustafa Kemal deyince gardrop Atatürkçülüğünü anlamıyoruz. 12 Eylül askerlerinin öğrettiğini anlamıyoruz. Mustafa Kemal demek üretim, alınteri demektir. Mustafa Kemal demek, 600 yıllık Osmanlı imparatorluğunun kaçırdığı sanayi devrimini yakalamak demektir; her alanda üretmek ve çalışmak demektir. Mustafa Kemal demek genç Türkiye Cumhuriyetini bütün dünyaya kabul ettirmek demektir. Gazi Mustafa Kemal'i böyle anlayacağız ve anacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"Mustafa Kemal demek kendi silah sanayini yabancı ülkeye peşkeş çekmemek demektir." Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasıyla ilgili sorular sorduğunu hatırlattı.
Kılıçdaroğlu, "Bu fabrikanın değeri 20 milyar dolar. Avrupanın en büyük tank üretim merkezlerinden birisi. Bunu 25 yıllığına BMC Grubuna yani Ethem Sancak'a ve Katar ordusuna verdi. İhaleyi ne zaman nerede yaptın? Bunu bilmeye hakkım var. 82 milyonun vergisi var o fabrikada. Nerede ihale yaptın? İhale ilamı nerede yayımlandı? 'Öğrenemezsin' diyorlar. Niçin? Sen kalktın oradaki bütün devlet sırlarını Katar ordusuna verdin. Niye, hangi gerekçeyle veriyorsun? Ben bunu hepimizin adına sormak zorundayım. 20 milyar dolarlık fabrikayı kime peşkeş çektiniz?" sorularını yöneltti.
"Harcadığınız her kuruşun hesabını veremeyeceksen siyaset yapmayacaksın"
Adalet, dürüstlük ve temiz siyaseti getireceklerini belirterek, "Harcadığınız her kuruşun hesabını veremeyeceksen siyaset yapmayacaksın." diyen Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili firmaya yüzde 12,5 kar garantisi verildiğini öne sürdü.
Daha yatırım yapılmadan yüzde 20 avans ödendiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Kimin fabrikasını kime veriyorsun? Bir de üstüne para veriyorsun." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İşletme hakkı devri sözleşmesini diline dolayanlar sürekli ortalığı karıştırmaya devam ediyorlar. Bu işin istismarını yapanlara sorun, satış nedir, işletme devri nedir? Satış söz konusu değil. Yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklık var. Dürüst olun samimi olun." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ben dürüst ve samimi olduğuma inanıyorum ama sen dürüst değilsin, samimi değilsin." dedi.
Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sen 25 yıllığına kiraladığın Tank Palet Fabrikası için kaç lira aldın? Hiçbir şey almadı. 5 kuruş dahi almadı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı için sana soruyorum; 20 milyar dolarlık fabrikayı kiraladın. Kaç lira aldın? Türk Telekomda da işletme devri oldu. 6,4 milyar dolar alındı. Satış değil, kiralama da değil, bunun adı peşkeştir. Bunun partili yanı yok. Bu sorunun cevabını bekliyorum. MHP de beklesin, Saadet Partisi de beklesin, AK Parti de beklesin, hepsi beklesin. 25 yıllığına kaça verdin sen bunu? Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihinde böyle bir rezalet görülmemiştir. Böyle bir soygun, böyle bir ahlaksızlık görülmemiştir. Bana 'diline doladı' diyorlar. Ne diyeyim? 'İyi oldu' mu diyeyim? Böyle bir soygun düzeni dünyanın hiçbir tarafında görülmemiştir. Herkesin hakkını arayacağım. AK Parti'lilerin de MHP'lilerin de hakkını aramak, tüyü bitmemiş yetimin de hakkını aramak bana düştü, yani CHP'lilere düştü. Adaleti, dürüstlüğü, temiz siyaseti bu ülkeyi getireceğiz. Harcadığınız her kuruşun hesabını veremeyeceksen siyaset yapmayacaksın."
"15 Temmuz için şehit aileleri ve gazileri için toplanan paralar nereye gitti?" sorsunu yönelten Kılıçdaroğlu, "Parayı toplayan vakfın adresi yok, telefonu yok. Para nerede? Para yok. 'Kılıçdaroğlu bu soruları niye soruyorsun?' diyorlar. Ben bu soruları sormazsam CHP Genel Başkanlığında, bu kürsüde, Bu Mecliste benim ne işim var?" diye konuştu.
İşsizlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "17 yılda 9 milyon kişiye iş imkanı sağlandığını" söylediğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Okuduğun zaman memlekette işsizlik yok, büyük başarı var." dedi.
AK Parti döneminde 15 istihdam paketi açıklandığını, her pakette işsizliğin daha da büyüdüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, "5 reform paketi açıkladılar, bir şey çıkmadı. İşsizlikte dünya üçüncüsüyüz. Paket üstüne paket açıklıyorlar. Erdoğan'a bir tavsiyem olacak: Sen paket açıklayacağına bir paket yapacaksın. Damadı paketleyeceksin, kapının önüne koyacaksın." ifadesini kullandı.
"Saraydakiler yiyor, 82 milyon seyrediyor. Bereket kıyamet kopmuyor ama bu gerçeği herkesin görmesi lazım." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Saraydakilerin tuzu kuru, keyfi yerinde, lale devri yaşıyorlar. Hiçbir dertleri yok. Cepler tıka basa para dolu. Şimdi orada çalışan bir grubun aylığına yüzde 500 zam yapmışlar. İyi yapmışlar, az bile yapmışlar." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye İş Kurumunun rakamlarına göre, 2003'ten 2018'e toplam işsiz sayısının yüzde 497; genç işsizlerin yüzde 524, kadın işsizlerin yüzde 1430, diplomalı işsizlerin yüzde 1968 arttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "(17 yılda büyük hamleler yaptık, 9 milyon kişiye iş sağladık) diyor. Peki bunlar kim? Nedir bu tablo?" sorusunu yöneltti.
Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu, işsizliğin olduğu yede huzur olmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, 137 bin kişinin de ülkeyi terk ettiğini kaydetti.
Kemal Kılıçdaroğlu, gerçek işsiz sayısının 8 milyon 112 kişi olduğunu belirterek, kışın bu sayının daha da artacağını savundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.