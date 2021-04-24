CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Dış politika Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politika, bir ulusal politika olmak zorundadır, iktidarıyla muhalefetiyle. Çünkü dış politika, Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilir." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele-1 TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beyaz Saray'dan 1915 olaylarına ilişkin yapılması beklenen açıklamaya ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Geçmişte acılar yaşandı mı? Evet yaşandı, bunu inkar eden yok. Peki bunu incelemesi gereken kim? Tarihçiler. Türkiye bu konuda hazır mı? Evet hazır. Hatta Ermenistan'a çağrı yapıldı 'Siz de açın arşivlerinizi, bağımsız tarihçiler gelsinler baksınlar olayı incelesinler.' Bunu her seferinde belli çevreler Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bütün komşularımızla Azerbaycan'la nasıl dostsak, Irak'la Suriye ile Ermenistan'la da dost olmak zorundayız. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunlar büyük ölçüde çözüldü. Karabağ'da işgal altındaki topraklar alındı. Dolayısıyla Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor bu süreç içerisinde. Bütün dostlarımız, Amerika dahil destek vermesi lazım, ilişkilerin geliştirilmesi lazım. Bu çerçevede olaya bakmak lazım. Ayrıca tarihçilerin görevi, siyasetçilerin görevi olmamalı."
"Türkiye'nin dış politikasının ana ekseni ne?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Dış politika bir ulusal politika olmak zorundadır, iktidarıyla muhalefetiyle. Çünkü dış politika, Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilir. Siz, Türkiye'nin çıkarlarına değil de bir kişinin çıkarları üzerine dış politikayı inşa ederseniz bir süre sonra bunun hesabını 83 milyon verir." dedi.
"İlkeler konusunda anlaşmamız gerekiyor"
Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş veya başka bir isim Millet İttifakı'nın ortak adayı olabilir mi?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Biz cumhurbaşkanı adayını tek başımıza değil, ittifakla beraber belirleyeceğiz. Önce yöntemini belirleyeceğiz. O yöntemden sonra oturup, kararımızı vereceğiz. İki arkadaşımızın bölgeleri, beldeleri ve illerindeki vatandaşlar da başarıların sürdürülmesini istiyorlar. 'Bizim adayımız budur ya da şudur' diye, o tuzağa düşmemek lazım. Önce bizim ilkeler konusunda anlaşmamız gerekiyor."
Kılıçdaroğlu, ittifakı oluşturan her bir partinin yarın seçim olacakmış gibi çalıştığını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.