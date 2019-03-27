CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bütün Türkiye'ye baharı getireceğiz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz. Adana'ya da, Mersin'e de, Ankara'ya da baharı getireceğiz. Bütün Türkiye'ye baharı getireceğiz." dedi.
İstanbul
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt'ta ve Beylikdüzü'nde halka seslendi.
Türkiye'de her evde huzur, her evde bereket olmasını istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Esenyurt'u biliyorum, nüfusunun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum ama Esenyurt'ta işsizliği de biliyorum, çocukların yatağa aç girdiğini de biliyorum, çocuğuna harçlık veremeyen babayı da, çocuğunu aç yatıran anneyi de biliyorum, işsiz babaları da biliyorum. Bütün bunları beraber çözeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesi, insanların mutluluğu mücadelesidir." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ayırmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Bizi ayrıştırmak, bizi bölmek istiyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar. Ne derlerse desinler bunlara inanmayın. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Ne diyecekler? 'Memlekette işsizliği bitirdik' deseler, o yok. 'Esnaf durumundan memnun' deseler, o da yok. 'İşsizlik, yoksulluk yok' deseler, yoksulluk, perişanlık da var. Yama tutmuyor bir türlü. Tuttular şimdi kendilerine oy vermeyen herkesi terörist olarak suçlamaya başladılar. 'Hal esnafı terörist, pazarcı terörist, şu partiye oy veren terörist, bu partiye oy veren terörist.' Hiçbir günahı, kusuru yok, bu kadar işsiz var, onda da bir kusuru yok. 17 yıldır sen yönetiyorsun. 17 yılda da milleti soğan kuyruğuna soktun. Biz bunu içimize sindirecek miyiz?"
"Halka hizmet nasıl olurmuş Kemal Deniz Bozkurt gösterecek"
CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt'tan, seçilmesi halinde belediyede "asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulanacağı", "hiçbir işçinin işine son vermeyeceği" ve "bütün Esenyurt'u kucaklayacağı" sözünü alan Kılıçdaroğlu, "Hepinizin huzur içinde yaşaması, her evde bereketin olması en büyük arzumuzdur. Belediyeyle inşallah bunu yapacağız. Halka hizmet nasıl olurmuş, halka hesap vermek nasıl olurmuş, bunu size Kemal Deniz Bozkurt gösterecek." diyerek seslendi.
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Bozkurt için destek istedi.
Halk buluşmasına, CHP milletvekilleri ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.
-Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde yaptığı konruşmada ise "Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz. Adana'ya da, Mersin'e de, Ankara'ya da baharı getireceğiz. Bütün Türkiye'ye baharı getireceğiz. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanları kucaklayacağız." diyerek, Ekrem İmamoğlu'na ve Mehmet Murat Çalık'a inandığını ve güvendiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işsizlik, yoksulluk sorunları olduğunu ve bütün dertleri bildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Bu sorunların tamamı çözülebilir. Ortak akılla çözülür, bir araya gelerek, tartışılarak çözülür. Bunların tamamı yapılır. Ekrem Bey açıklama yaptı, 'Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacağım dönemde 5 yıl içinde 150 bin kişiye istihdam yaratacağım.' dedi. Gayet güzel. Binali Bey, bunun üzerine, 'Bu, belediye başkanlarının görevi değildir.' dedi. Onun üzerine Ekrem Bey çıtayı yükseltti, '200 bin kişiye istihdam sağlayacağım.' dedi. Binali Bey de '500 bin kişiye bulacağım.' dedi. Sormazlar mı 'Başbakanlık yaptın bulamadın, ulaştırma bakanlığı yaptın bulamadın. Ekrem Bey söyledi, itiraz ettin, şimdi bulacağım diyorsun.' Artık yemezler."
"Türkiye'nin beka sorunu var." dediklerine değinen Kılıçdaroğlu, "Muhtarın beka sorunuyla ne ilgisi var. Muhtar, il genel meclisi üyesi, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz, inşallah Ekrem İmamoğlu'nu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz. Ne yapacaklar? İstanbul'u, ilçelerini yönetecekler, mahalleleri yönetecekler. Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katılımcılardan Ekrem İmamoğlu'na ve Mehmet Murat Çalık'a destek vermelerini istedi.
"Aramızda kalsın, kazanıyoruz İstanbul'da"
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da şöyle seslendi:
"Bütün mahallelerimize eşit hizmet devam edecek, Mehmet Murat Çalık başkanımızla beraber. Ben de İstanbul'dan, zaten evim burada sizin gibi denetleyeceğim başkanımı, haberiniz olsun. Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın, kazanıyoruz İstanbul'da."
Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Çalık, otobüsün üzerinden karanfil attı ve halkı selamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.