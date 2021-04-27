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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Irak'ta Pençe-Yıldırım Harekatı Bölgesi’nde şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 1915 olaylarını inceleme görevini politikacılar değil tarihçiler yapmalı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "1915 olayları acıdır, gerekirse incelenmelidir. Bu görevi politikacılar değil, tarihçiler yapmalı. Türkiye hazır olduğunu ifade etti. Ermenistan da arşivlerini açsın, tarihçiler gerçek bilgilere ulaşsın." dedi.

Seval Ocak Adıyaman   | 27.04.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 1915 olaylarını inceleme görevini politikacılar değil tarihçiler yapmalı

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "1915 olayları acıdır, gerekirse incelenmelidir. Bu görevi politikacılar değil, tarihçiler yapmalı. Türkiye bu konuda her zaman hazır olduğunu ifade etti, 'Arşivlerimizi açıyoruz, tarihçiler gelsin baksınlar.' dedi ama Ermenistan da arşivlerini açsın, böylece tarihçiler gerçek bilgilere ulaşsınlar." diye konuştu.

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