CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 1915 olaylarını inceleme görevini politikacılar değil tarihçiler yapmalı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "1915 olayları acıdır, gerekirse incelenmelidir. Bu görevi politikacılar değil, tarihçiler yapmalı. Türkiye hazır olduğunu ifade etti. Ermenistan da arşivlerini açsın, tarihçiler gerçek bilgilere ulaşsın." dedi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "1915 olayları acıdır, gerekirse incelenmelidir. Bu görevi politikacılar değil, tarihçiler yapmalı. Türkiye bu konuda her zaman hazır olduğunu ifade etti, 'Arşivlerimizi açıyoruz, tarihçiler gelsin baksınlar.' dedi ama Ermenistan da arşivlerini açsın, böylece tarihçiler gerçek bilgilere ulaşsınlar." diye konuştu.
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