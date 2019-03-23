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Politika

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş: Tarihi İpek Yolu koridorunu canlandıracağız

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş, "Tarihi İpek Yolu projesini çok seviyorum. Bu koridoru canlandıracağız." dedi.

Yaşar Tonbak   | 23.03.2019
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş: Tarihi İpek Yolu koridorunu canlandıracağız

Ankara

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Tarihi İpek Yolu projesini çok seviyorum. Bu koridoru canlandıracağız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Beypazarı'nda partisinin düzenlediği mitingde konuşan Yavaş, bu ilçede iki dönem belediye başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Beypazarı'na ilişkin projelerine değinen Yavaş, şunları kaydetti:

"Tarihi İpek Yolu projesini çok seviyorum. Bu koridoru canlandıracağız. Bununla ilgili de çalışmalarımız olacak. Tarihi İpek Yolu biliyorsunuz buradan geçiyor. Beypazarı'nda daha öncesi bizim yaptığımız çalışmaları yerinde görmeye gelen ve model alan çok sayıda il, ilçe belediye başkanı burada incelemelerde bulundu. Bunu hep birlikte başardık. Şeyhülislamların maaşları geçmiş dönemlerde Beypazarı'nda toplanan vergilerden gönderiliyordu. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız ve evlatlarıyız."

Mansur Yavaş, mitingin ardından İYİ Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Veysel Ayık ile seçim irtibat bürosuna geçerek partililerle bir araya geldi.

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