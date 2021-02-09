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Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bu güzel projeden yanlış anlam çıkarmak ancak vicdanların körelmesiyle mümkündür

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TRT Belgesel kanalında yayınlanan "Sıfır Atık" programına yönelik eleştirilere ilişkin, "Bu güzel projeden yanlış anlam çıkarmak ancak vicdanların körelmesiyle mümkündür." ifadesini kullandı.

Sefa Şahin   | 09.02.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bu güzel projeden yanlış anlam çıkarmak ancak vicdanların körelmesiyle mümkündür

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık" projesinin doğayı koruma, çocuklara güzel bir dünya bırakma ve israfı önlemenin hedeflendiği çevre dostu bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.

"Bunca iyiliğin bir arada toplandığı bu güzel projeden yanlış anlam çıkarmak ancak vicdanların körelmesiyle mümkündür." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık ve üreteceğimiz daha pek çok projeyle çevremize, doğamıza, geleceğimize, gıdamıza sahip çıkacak; çocuklarımıza daha temiz ve güzel bir dünya bırakacağız."

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