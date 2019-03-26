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Politika

Cengiz Topel Yıldırım: Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldırım, "Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik. Bundan sonraki tüm sürecin bu seçim kaybedildikten sonraki sürecin hazırlığı olduğunu düşünüyorum." dedi.

İlkay Güder   | 26.03.2019
Cengiz Topel Yıldırım: Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik

Ankara

CHP Genel Başkan Başdanışmanlarından Cengiz Topel Yıldırım, "Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik. Bundan sonraki tüm sürecin, bu seçim kaybedildikten sonraki sürecin hazırlığı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olan Yıldırım, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konunun 15 gündür kamuoyunun gündeminde olduğunu belirten Yıldırım, "Ben de bekliyordum ki Mansur Bey çıkacak 'Böyle bir iş yok, böyle bir konu yok' bunları milletin gözünün içine baka baka söyleyecek." ifadesini kullandı.

Yavaş'ın televizyona çıkıp, birtakım belgeler sunduğuna değinen Yıldırım, CHP adaylarının kendilerini rahatça anlattıkları televizyon kanallarının bulunduğunu fakat Yavaş'ın bu kanallara çıkmadığını söyledi.

Yıldırım, "Mansur Bey'in çektiği mesajları görüyoruz, bu mesajlara baktığımızda işin vahameti başka yerlere geliyor." değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü görüyoruz. Bir kişiden alacağınız, vereceğiniz olabilir ama bu yaptığınız işlemin içerisinde bu tür mesajlar yazabiliyorsanız, dengenizin nasıl kaybolduğunun göstergesi ortaya çıkıyor. Bu da bizim Ankara'ya çıkardığımız adayın karakterinin bir özeti olarak ortaya çıkıyor. Beni bu üzüyor, keşke görmeseydik. Gördük, okuduk. Görmez olsaydık diyorum başka da bir şey söyleyemiyorum.

CHP yöneticileri de adeta dut yemiş bülbül gibiler. Üç maymunu oynuyorlar. Ne yaptıklarını anlayabilmiş değilim. Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara’yı kaybettik. Bundan sonraki tüm sürecin bu seçim kaybedildikten sonraki sürecin hazırlığı olduğunu düşünüyorum."

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