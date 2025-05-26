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Politika

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetkisini kötüye kullanan, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız." dedi.

Erdoğan, "Koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha gösteremeyiz. Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir." diye konuştu.

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