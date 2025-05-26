CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılıyor.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşuyor https://t.co/iw6RgOs2Rm— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 26, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetkisini kötüye kullanan, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız." dedi.
Erdoğan, "Koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha gösteremeyiz. Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.