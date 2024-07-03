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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonla mücadeleye ilişkin, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Utku Şimşek  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonla mücadeleye ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarlığını yaptığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışan ve emekliler başta olmak üzere milletin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları attıklarını belirtti.

Yüksek seviyelere ulaşan istihdam verilerinin korunması, enflasyon ile kararlı mücadele ve finansal istikrarı sağlamanın, öncelikleri olmayı sürdüreceğini vurgulayan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarlığını yaptığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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