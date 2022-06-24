Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Kamu çalışanlarımızı koruyan oranda ilave zam yapacağız

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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 24.06.2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız

Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,  "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız." dedi.

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