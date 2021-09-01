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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılıyor
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Politika

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Algabre, Bolivya'nın Ankara Büyükelçisi Vera ve Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Gulov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ferdi Türkten   | 01.09.2021
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Algabre, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Algabre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bolivya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bolivya'nın Ankara Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera'yı kabul etti.

Kabulde Büyükelçi Vera, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Tacikistan

Erdoğan, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u da kabul etti.

Büyükelçi Gulov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Gulov'un beraberindeki eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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