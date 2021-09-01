Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Algabre, Bolivya'nın Ankara Büyükelçisi Vera ve Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Gulov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Algabre, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Algabre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Bolivya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bolivya'nın Ankara Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera'yı kabul etti.
Kabulde Büyükelçi Vera, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tacikistan
Erdoğan, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u da kabul etti.
Büyükelçi Gulov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Gulov'un beraberindeki eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.