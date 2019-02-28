'Belediye başkanlığına gelecek insanlar Kandil'den emir almasınlar istiyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İki, üç tane belediyeyi fazla alalım, siz alın falan diye bir pazarlığımız asla yok. Belediye başkanlığına gelecek insanların kafası Kandil'de olmasın, Kandil'den emir almasınlar istiyoruz." dedi.

Özhaseki, Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen'in bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projelerini anlattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yerel seçimde ittifaka yönelik çalışmalarına değinen Özhaseki, şunları söyledi:

"Sadir Bey ile şehirleri masaya yatırıyoruz ve üzerinde fikirlerimizi konuşuyoruz. İki, üç tane belediyeyi fazla alalım, siz alın falan diye bir pazarlığımız asla yok ama neye dikkat ediyoruz. Ülkemizde belediye başkanlığına gelecek insanların kafası Kandil'de olmasın, Kandil'den emir almasınlar istiyoruz. Eğer böyle sapıklar varsa iş başına gelmesinler istiyoruz. Var mıydı eskiden? Elbette vardı. Niye kayyumlar atandı. Zevkten mi atandı kayyumlar?"

Terörle mücadeleye de değinen Özhaseki, "O teröristleri kazdıkları çukurlara doldurduk, üstünü kapattık. Bir daha da açığa çıkamayacaklar." diye konuştu.

"Bu ittifak, kutsal bir ittifaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhur İttifakı'nın hiçbir anlaşmazlığa düşülmeden ülkenin geleceği düşünülerek sonuçlandırılan bir ittifak olduğunu söyledi.

Bu ittifakın iki partinin bir araya gelerek, seçimde belediye başkanlığı kazanmak için yaptığı bir ittifak olmadığını ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

"Bu ittifak, kutsal bir ittifaktır. Ülkemizin, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini garanti altına almaya yönelik bir ittifaktır. Bu ittifakı başka ittifaklarla karıştırmamak lazım. Bugün milletin kararlılığını gördükten sonra 'Bu bekayla alakalı bir sorun değil.' diyorlar. Evet bunun adı tam da beka meselesidir. Türk milleti kendi bekasıyla ilgili bu davaya 31 Mart akşamı sahip çıkmış olarak. Ankara'dan Anadolu'ya bu mesajı verecek. Bundan sonra hiç kimse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışma konusu haline getirmeyecek."

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de 31 Mart'taki seçimlerin ülkenin bekası, milletin refahı için çok önemli bir imtihan olduğunu vurgulayarak, "Bu seçim, ülkemizin 16 yılda elde etmiş olduğu ekonomik, demokratik, siyasal kazanımlara göz diken yıkım ittifakına da güçlü bir cevap vereceğimiz bir seçim olacaktır." şeklinde konuştu.

Şahin, bu seçimlere yerli ve milli unsurların oluşturduğu Cumhur İttifakı olarak gireceklerini kaydederek, "Karşımızdaki illet, zillet, yıkım ittifakının tek bir hedefi var. Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da kaybettireceğiz. Ne iddia ettiğiniz bölgelerde kazanacaksınız ne de Ankara'da bize kaybettirebileceksiniz. Millet, cumhur, Cumhur İttifakı kazanacak." ifadesini kullandı.

"5 adımda Çankaya"

AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen ise seçime hazırlık çalışmalarına değinerek, "5 adımda Çankaya" adıyla "Yönetim anlayışı ve hizmet eşitliği", "Kültür ve sanat Çankayalı olmak", "Kentleşme anlayışımız sağlıklı çevre ve yeşil", "İnsan odaklı Ulaşım çözümü" ile "İnsana dokunmak insana yatırım ve istihdam" adımlarından oluşan projelerini anlattı.