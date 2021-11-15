Bakan Yanık: Hükümet olarak, kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlara teşvikler veriyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Hükümet olarak, kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlara hayallerini gerçekleştirebilmeleri için hibe kredileri ya da teşvikler veriyor kadınlara pozitif ayrımcılık ilkesini bu sahada da uyguluyoruz." dedi.
Ankara
Derya Yanık, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'nin kapanış törenine katıldı.
Bakan Yanık, konuşmasında, genç kızlar için çok kıymetli deneyimler ve farkındalıklar sağladığına inandığı Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'nin kapanış töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gençlere farklı dünyaların pencerelerini aralayan, onların kendilerini yenilemelerini ve geliştirmelerini sağlayan örnek çalışmalara katkı verenlere teşekkür eden Yanık, "Hepimiz artık farkındayız, Türkiye global dünyanın önemli bir aktörü olarak, kadını-erkeği, genci-yetişkini, kamusu-sivil toplum kuruluşlarıyla kabuğunu kırmış bir ülke. Eskinin 'Biz yapamayız.' anlayışı, daha doğrusu, 'Siz yapamazsınız.' dayatması artık bu topraklarda karşılık bulmuyor. Gençler gerek aldıkları eğitimler gerek şartları zorlayan idealistlikleriyle hem kendileri hem de ülkemiz için her şeyin en iyisine, en güzeline talip oluyor ve kompleksli zihniyetlerin onları sindirmesine izin vermiyor." şeklinde konuştu.
Şehirde doğmuş, yazları dahi Anadolu'da gidecek köy ya da ilçesi olmayan gençlerin, geleneksel değerler, motifler veya gündelik yaşam ve üretim biçimleri hakkında çok fazla bilgi sahibi olamadıklarını belirten Yanık, bu kültürel kopukluğun zenginliklerin, birikimlerin yeterince değerlendirilememesi ve giderek yok olması anlamına geldiğini söyledi.
Kadın kooperatiflerini, yeniden güçlü ve işlevsel sistemler olarak üretim çarkının içine dahil etmek istediklerini dile getiren Yanık, şöyle devam etti:
"Kadınların hem kendilerine hem de ailelerine katkı sağlayacakları bu sistem, şüphesiz ülke ekonomisinde de giderek daha etkin bir konuma gelecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler de kadın emeğinin ve girişimciliğinin örgütlenme kültürüyle desteklenmesini çok stratejik bir ilke, bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
Gerek dayanışma ruhunun ve tecrübesinin geliştirilmesi gerekse sürdürülebilir kalkınma modellerinin geleneksel yapılarla entegre edilmesinde kooperatifleşme güvenli bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Buradan hareketle kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi hedefi, 2012'den bu yana Bakanlığımız çalışmalarındaki öncelikli yerini hep korumuştur."
Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları iş birliği protokolleriyle kadın kooperatifleri konusunda tam bir seferberlik süreci başlattıklarını anlatan Yanık, kooperatif kurmayı kolaylaştırıcı pek çok mevzuat düzenlemesini de bu dönemde ivedilikle hayata geçirdiklerini kaydetti.
"Kurulması sağlanan 510 yeni kadın kooperatifi, çalışmalarımızın en somut, en motive edici meyveleri oldu." diyen Yanık, bakanlıklarla yaptıkları iş birliği protokolünü ise 2021'in Temmuz ayı itibarıyla iki yıl daha uzattıklarını ifade etti.
Kooperatifler Kanunu'ndaki değişiklik
Kooperatifler Kanunundaki değişiklikle, pozitif ayrımcılık ilkesi çerçevesinde, kadın ve engelli kooperatiflerine bazı ödemelerle ilgili muafiyetler getirildiği bilgisini veren Yanık, bu kooperatifler için kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemlerinde ödenen tescil ve ilan ücretlerinin, ticaret odasına kayıt ücretlerinin, yıllık aidat ve munzam aidatlarının kaldırıldığını aktardı.
Yanık, kanunla getirilen önemli yeniliklerden bir diğerinin de tüm kooperatifleri kapsamak üzere, değişik kanunlara tabi kooperatifler arasında uyumu sağlayacak Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS), bir yıl içinde kurulumunun gerçekleşmesi olduğunu belirtti.
"Kadınlar kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür"
Hükümet olarak kadın girişimciliğini destekleyen çalışmaların bunlarla sınırlı olmadığına işaret eden Yanık, şunları kaydetti:
"Bakanlıklarımız da kendi alanlarında kadınların eğitimi, güçlendirilmesi, istihdamda daha çok yer alması ve üretebilmesi için çeşitli programlar uyguluyor. Hükümet olarak, kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlara hayallerini gerçekleştirebilmeleri için hibe kredileri ya da teşvikler veriyor, kadınlara pozitif ayrımcılık ilkesini bu sahada da uyguluyoruz. Bizler inanıyoruz ki yaşadığımız dünyanın daha müreffeh, güvenli, güzel ve daha insani bir çehreye kavuşmasında, kadın ruhu ve eli her geçen gün etkisini daha güçlü bir şekilde gösterecektir.
Kadınlar bugünün ve geleceğin dünyasında artık, kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür. KADEM Ankara Temsilciliğince yürütülen bu projenin gönüllüleri olan kızlarımız, bize bu manada büyük umutlar veriyor. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü ve büyük Türkiye hedefimiz, onların gönül aynasında daha bir anlam kazanıyor."
"KADEM olarak böyle bir projeyi gerçekleştirmekten gurur duyduk"
KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'nin, birçok unutulmaz anıyla dolu güzel bir deneyim olduğunu söyledi.
KADEM olarak böyle bir projeyi gerçekleştirmekten gurur duyduklarını dile getiren Bayraktar, projenin, büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür etti.
Kadınların, geleneksel üretimin can damarları olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bugün kooperatiflerin çatısı altında birleşen kadınlar istihdama katıldıkları gibi istihdam da sağlıyorlar. Gelir düzeyleri artıyor, ailelerinin refahına ve yaşam standardına büyük bir katkı yapıyorlar. Kadınların bu gayreti sayesinde yöresel ürünler, el sanatları ve zanaatın birçok kolu hayata tutunuyor. Kadınların üretmesi, kültüre, geleneğe ve yerel üretime can suyu oluyor. Dolayısıyla kültürün korunarak geleceğe aktarılmasında kadın emeğinin hayati önemi olan bir köprü olduğunu görüyoruz." diye konuştu.
Bayraktar, günümüzün en sık zikredilen terimlerinden biri olan girişimciliğin sadece metropollere has olmadığının, esas girişimciliğin Anadolu'da yaşatıldığı gerçeğinin idrak edildiğini söyledi.
Proje kapsamında gönüllülerin, Ankara'nın ve ilçelerinin yerel üretimini tanıtmak için Beypazarı'ndan Kalecik'e kadar birçok yerde yerel üretim süreçlerine katılarak saha deneyimi kazandıklarını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Proje katılımcıları, üretim süreçlerinde emeğin, alın terinin ve tüm bunların ardındaki büyük kadın gücünün farkına vardılar. Tam da bu noktada her biri girişimci olan Anadolu'nun emektar kadınlarının özgürlüğünü ve muktedir olduklarını gördüler. İnanıyorum ki bu değerli kazanımlar gençlerimizde büyük bir ilhama dönüştü. Geleneksel ve yerel yönetimdeki büyük potansiyelin artık farkındalar. Dolayısıyla eğitim hayatlarının sonunda bu tecrübenin, onların girişimci ruhuyla birleşeceğinden hem yerel üretimin hem de kültürün korunmasında önemli işlere dönüşeceğinden eminim."
Programdan
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı 2020-1 Sivil Toplum Çağrısı kapsamında KADEM Ankara Temsilciliği koordinatörlüğünde hayata geçirilen Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri projesi, 19-24 yaş aralığındaki genç kızların, kendilerini ve yaşadıkları şehrin geleneksel üretim şekilleriyle kültürel özelliklerini tanıyarak kişisel becerilerinin geliştirilmesini ve yerel istihdam alanlarını tanımalarını amaçlıyor.
1 Haziran-30 Kasım 2021'de Ankara'da gerçekleştirilen projeye, 30 gönüllü katıldı.
Projenin kapanış töreninde, KADEM Ankara Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Asiye Güneş ve proje katılımcısı gençler de birer konuşma yaptı.
Programda, kadın kooperatiflerine teşekkür plaketleri, proje katılımcılarına da katılım belgesiyle çeşitli ödüller verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.