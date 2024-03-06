Dolar
31.75
Euro
34.64
Altın
2,145.17
ETH/USDT
3,794.50
BTC/USDT
66,882.00
BIST 100
8,744.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Michy Batshuayi, Union SG ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi Lotto Park’ta basın toplantısı düzenliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Politika

Bakan Uraloğlu: Hızlı treni Karadeniz'e indireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Bu sene Kırıkkale'yle Çorum arasının hızlı tren ihalesini yapıyoruz. Çorum'la Samsun arasının projesini bitirdik, ikinci etapta onun ihalesini yapacağız. Dolayısıyla hızlı treni Karadeniz'e indireceğiz." dedi.

Fatma Eda Topcu  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Bakan Uraloğlu: Hızlı treni Karadeniz'e indireceğiz Fotoğraf: Murat Şengül - AA

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükçekmece'de Karadenizli kanaat önderleriyle yemekte bir araya geldi.

Konuşmasında Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki konumu göz önüne alındığında çok değerli bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

Özellikle İstanbul'un dünya ve Türkiye için önemine dikkati çeken Uraloğlu, görev yaparken "memleket meselesi" anlayışıyla her zaman ellerini taşın altına koyduklarını, görev bilinciyle çalıştıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, Türkiye'nin her bölgesine aynı hassasiyetle hizmet götürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her köşesine aynı şekilde hizmet ediyoruz. Mesela bir havalimanları haritamız var; Batıda, Karadeniz'de ne varsa, güneydoğuda, doğuda, Akdeniz'de de o var. Hiçbir tarafı ayırmadık. Bölünmüş yollarda durum aynı. Bir hızlı tren konusunda biraz Karadeniz'de mesafe kat etmemiz lazım. Hızlı treni Kırıkkale'den yola çıkardık. Bu sene Kırıkkale'yle Çorum arasının hızlı tren ihalesini yapıyoruz. Çorum'la Samsun arasının projesini bitirdik, ikinci etapta da onun ihalesini yapacağız. Dolayısıyla hızlı treni Karadeniz'e indireceğiz. Oradan da yola çıkaracağız, Sarp'a kadar. Onun da proje çalışmasını 2024'te başlattık."

"Murat Kurum İstanbul'umuza değer katacak olan bir isim"

Bakan Uraloğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne işaret ederek, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının Murat Kurum olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin geçtiğimiz sene yaşadığı depreme, küresel ölçekte yaşanan Kovid-19'a rağmen yatırımların ve çalışmaların aksamadığının altını çizen Uraloğlu, "Bunlara rağmen hiçbir yatırımımızı durdurmadık. Hele İstanbul'da hiç durdurmadık. 2019'dan bu tarafa İstanbulluların tercihinden dolayı siz bir yatırımı durdurduğumuzu duydunuz mu? Duymadınız, duymazsınız. Biz hizmet etmeye devam ettik Allah rızası için. Niye? Memleketimizdir, bizim insanımızdır. Bizi tercih etmemişse İstanbul, Büyükşehir'de o eksikliği kendimizde gördünüz. O zaman kendimizi yeterince ifade edemedik, diye bunu yorumlarız. Asla vatandaşımızda değil." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, şimdi yeniden bir seçim arefesinde olunduğuna dikkati çekerek, Murat Kurum'un İstanbul'a değer katacak bir isim olduğunu söyledi. Seçimlerde Kurum'a destek isteyen Uraloğlu, hükümet, büyükşehir, ilçe belediyelerinde takım ruhunun oluşmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun yapıldığını duyurdu
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Anadolu Ajansının "Kanıt" kitabını inceledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Ayrımcılık ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ediyoruz
İstanbul Havalimanı 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İmralı Adası açıklarında bulunan cesedin batan geminin sahibine ait olduğu belirlendi

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu: Hızlı treni Karadeniz'e indireceğiz

Bakan Uraloğlu: Hızlı treni Karadeniz'e indireceğiz

Bakan Uraloğlu: Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye’nin her tarafını erişilir ve ulaşılır hale getirdik

İstanbul'da iki metro hattı daha bu ay hizmete açılacak

İstanbul'da iki metro hattı daha bu ay hizmete açılacak
Geçen yıl 12 milyon 159 bin araç muayene edildi

Geçen yıl 12 milyon 159 bin araç muayene edildi
İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor

İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet