Dolar
35.43
Euro
36.27
Altın
2,691.07
ETH/USDT
3,306.80
BTC/USDT
95,317.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamada yer alan sporcularla sohbet ederek hediye takdim etti
logo
Politika

Bakan Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu yerli ve yabancı turistlere de daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi turizm merkezlerini ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlere de çok daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayacağını söyledi.

Ferdi Uzun  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Bakan Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu yerli ve yabancı turistlere de daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayacak

Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende konuşan Uraloğlu, Kapıkule'den başlayıp, Marmara ve Ege bölgelerini kateden kesintisiz otoyol ağını tesis eden Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uraloğlu, Bakanlık olarak otoyolun açılışıyla 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmanın heyecan, mutluluk ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2025'in Türkiye Yüzyılı'na yakışan, ülkenin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirecekleri bir sene olacağını aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Elbette tamamını burada sayamayacağım ama şu anda 29 bin 730 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 2025 yılında 30 bin 18 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Eskişehir'de milli elektrikli lokomotif imalat ve elektrik sistemleri fabrikası, Sakarya'da milli elektrikli tren seti imalat ve test fabrikası, Sivas'ta ise milli raylı sistem araçları parça imalat fabrikasının temellerini atacağız. Gazipaşa Yat Limanı'nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Avrupa'da ilk kez uygulanacak. 'Eş zamanlı bağımsız üçlü paralel pist operasyonları' uygulamasını da 17 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda devreye alacağız. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını da inşallah 2025 yılı sonunda hizmete alacağız."

Aydın ve Denizli illerinin, kadim ticaret yollarının kesiştiği, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gören şehirler olduğunu dile getiren Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısının, daha önceleri hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirildiğini kaydetti.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamının trafiğe açılmasıyla bu bölgedeki ulaşım ağının gücüne güç katmış olduklarını vurgulayan Uraloğlu, "Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimizi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerimize de çok daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayacağız. Tıpkı, Denizli ilimizden geçen ve Aydın Söke'den denize dökülen Büyük Menderes Nehri'nin bu topraklara hayat vermesi gibi, bu otoyolumuz da bölgemizin ekonomisine can suyu olacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çankırı-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin davada ara karar açıklandı
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast'ın "FETÖ adına suç işlemek"ten yargılandığı davada karar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
İstanbul'daki "Narkokapan-6" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu yerli ve yabancı turistlere de daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayacak

Bakan Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu yerli ve yabancı turistlere de daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayacak

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 109. yıl dönümünde tören yapıldı

Aydın-Denizli Otoyolu yarın açılacak

Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi

Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi
Çukurova Uluslararası Havalimanı 5 ayda 2 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Çukurova Uluslararası Havalimanı 5 ayda 2 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Türkiye, Türksat 5A ile televizyon yayıncılığında lig atladı

Türkiye, Türksat 5A ile televizyon yayıncılığında lig atladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet