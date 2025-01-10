Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kesintisiz bir otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kapıkule'den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini katederek Akdeniz'e ulaşan kesintisiz bir otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulaştırma yatırımlarımızı eleştirenlere iki çift lafım var. Sizinle bizim aramızda sadece vizyon ve ufuk farkı yok. Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı, zihniyet farkı var." dedi.
Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hem Aydın'ı hem de bölgeyi büyütmeye, kalkındırmaya, her alanda daha ileri noktalara taşımaya devam ettiklerini söyledi.
İller arasındaki kara yolu bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yolculuk sürelerinin azaltılmasının önceliklerinin ilk sıralarında yer aldığını belirten Erdoğan, ticari ve turistik trafiğin ana güzergahlarından biri olan bölgenin ulaşım altyapısını daha önce hizmete açtıkları İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirdiklerini anlattı.
Resmi açılışını yaptıkları Aydın-Denizli Otoyolu'yla Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasındaki kara yolu ağını biraz daha genişlettiklerini ifade eden Erdoğan, "3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 kilometre anayol ve 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli Otoyolumuz toplam 163 kilometre uzunluğa sahip. Otoyol bünyesinde uzunluğu 5 bin 712 metreye ulaşan 61 köprü, 19 köprülü kavşak, toplam 11 bin 622 metre uzunluğunda 18 viyadük, 30 üstgeçit, 80 altgeçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alıyor." diye konuştu.
Erdoğan, otoyolun Kuyucak Kavşağı ile Kocabaş Kavşağı arasındaki 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023'te açtıklarını anımsatarak, "Aydın çevreyolundan başlayıp Kuyucak Kavşağı'nda son bulan 70 kilometrelik bölümünü ise 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik. Otoyol güzergahının 3 Kasım 2023'te trafiğe açılan ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent'ten geçerek Kuyucak'a ulaşmıştı. 17 Ekim'de açılan ikinci etabı ise Kuyucak'tan başlayıp Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı." dedi.
"Kesintisiz bir otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz"
Otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la birlikte tüm Ege Bölgesi'nin istifadesine sunduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
"D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe geçilerek 2 saati bulan yolculuk süresi, otoyolumuzun hizmete girmesiyle birlikte 1 saatin altına iniyor. Denizli-Batı Çevreyolu Kavşağı ile İzmir merkezi- Liman Kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyol geçiş süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş oluyor. Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım ile İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresi ise birbirine eşit hale geliyor. Böylelikle zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini katederek Akdeniz'e ulaşan kesintisiz bir otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz."
Her fırsatta "yol medeniyettir" gerçeğini hatırlattıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yol demek ulaşım demektir, sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Yol demek, bölgesel ve küresel ekonomiyle entegrasyon demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz. Aynı durum Aydın-Denizli Otoyolu için de geçerlidir. Aydın-Denizli Otoyolu'nun hizmete sunulmasıyla birlikte sanayi ve tarım ürünlerimiz, Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir ve Aliağa Limanı'na çok daha kısa sürede nakledilecek. Bilhassa yaz aylarında yoğunluğun arttığı Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi turizm merkezlerimize ulaşım daha az sürede ve konforlu bir şekilde sağlanacaktır."
"Yeni istihdam imkanları oluşturarak bölge ekonomisini kalkındıracak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin turistik beldelerde daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı yerleri keşfetmelerine imkan verecek bu durumun, turizm gelirlerini de artıracağını belirterek, "Aydın-Denizli Otoyolumuz, turizm sektöründe bölgeye yapılan yatırımları arttıracak, yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük edecek ve böylelikle yeni istihdam imkanları oluşturarak bölge ekonomisini kalkındıracaktır. Kısacası ticaret, turizm, taşımacılık, sanayi açısından gerçekten tarihi bir projenin açılışını bugün burada gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ulaştırma yatırımlarımızı eleştirenlere de iki çift lafım var. Sizinle bizim aramızda sadece vizyon ve ufuk farkı yok. Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı, zihniyet farkı var. Biz 'kule' deyince para kulesi, 'belediye' deyince yeme aklına gelen bir kadro değiliz, hiçbir zaman da olmadık. Biz, 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalışıyoruz. Siyasette bizim tek bir gayemiz vardır. O da işte bugün burada olduğu gibi ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır. Ulaştırma alanında bugüne kadar tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik."
Bölünmüş yol uzunluğunu da artırdıklarına işaret eden Erdoğan, "1714 kilometre olan otoyol ağımızı 2 bin 82 kilometre artırarak 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık. Yollarımızda ortalama hız 40 kilometreydi. Şimdi yaklaşık 90 kilometre. Yani artık insanlarımız seyahatlerini daha hızlı, daha güvenli ve konforlu bir şekilde yapabiliyor. İnşallah çok daha iyi seviyelere geleceğiz." bilgilerini verdi.
Dua edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun bu hale gelmesinde emeği geçen başta Karayolları Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığımız, yüklenici firma olarak FERNAS'a, işçisinden, mühendisine, mimarına kadar hepsine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Notlar
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Aydın gişelerinde gerçekleşen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Hamza Dağ, Yusuf Ziya Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya ve Nihat Zeybekci, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı milletvekilleri ve eski bakanlar da katıldı.
Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Durmak yok yola devam" yazılı hat tablo hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.