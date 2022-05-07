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Politika

Bakan Soylu, 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Sefa Mutlu   | 07.05.2022
Bakan Soylu, 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzensiz Göç, Uyuşturucu, Terör ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Hasdal'daki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen toplantının öğle saatlerindeki ilk bölümünde ağırlıklı olarak emniyet mensupları yer aldı.

Bakan Soylu, akşam saatlerindeki bölümde kaymakamlarla bir araya geldi.

Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ile kaymakamlar hazır bulundu.

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