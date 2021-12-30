Dolar
12.64
Euro
14.34
Altın
1,804.21
ETH/USDT
3,724.00
BTC/USDT
47,262.00
BIST 100
1,895.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.12.2021
Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi

Ankara

Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip eş başkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı her yıl aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu tür gerçek dışı ve hayal ürünü iddialarla güvenlik birimlerinin son derece büyük gayret, özveri ve başarıyla yürüttükleri mücadeleye sekte vurulmak ve sanki bir keyfiyet varmış algısı oluşturmak istenilse de güvenlik birimlerinin suç ve suçluyla olan amansız mücadelesinin bundan sonra da hukuksal çerçeve içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini" ifade eden Soylu, diğer görev ve yetkileri gibi güvenlik birimlerince yürütülen iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasının dayanağı, kapsamı, usul ve esaslarının ilgili kanunlarda belirlendiğini kaydetti.

Soylu, yapılacak iletişimin dinlenmesine ilişkin talep ve kararlarda, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları, ilgili internet bağlantı adresi, tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenlerin belirtilmesi gerektiğini anımsatarak denetim konusunda yargı mercilerinin ve Devlet Denetleme Kurulunun da yetkisi bulunduğunu vurguladı.

Soylu şunları da kaydetti:

"Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içerisinde hakim onayına sunulmak kaydıyla diğer hallerde ise doğrudan hakim kararıyla yapılabilen iletişimin tespitine dair sürece ilişkin koşullar, usul ve esaslar, yetki, süre, denetim gibi tüm ayrıntıların belirtilen yasal çerçeve ile net bir şekilde belirlendiği açıkça ortada olup birilerinin iddia ettiği gibi sistemin içerisinde en ufak bir keyfiyete mahal bırakılmamıştır.

Sonuç olarak iletişimin tespitine dair her türlü faaliyet yetkili hakim kararları doğrultusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığının koordine ve nezaretinde gerçekleştirilmekte olup bu konuyla ilgili görev yürüten güvenlik birimlerimize yönelik çok ciddi bir denetim mekanizması bulunmaktadır."

Soylu, "mevzuat hükümleri ve uygulamaya ilişkin süreçler bu kadar açık ve net şekilde bilinmekteyken kamuoyunu yanıltıcı şekilde, hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan, tamamen siyasi algı oluşturmaya ve güvenlik birimlerini zan altında bırakmaya, moral ve motivasyonlarını düşürmeye yönelik bu tür açıklamaların en hafif tanımıyla devlet ve siyaset ciddiyeti ile bağdaşmadığını" belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

"Hal böyle iken iddiasıyla ilgili olarak varsa bilgi ve belgeleriyle savcılığa başvurmak yerine ısrarlı ve mütemadi bir şekilde, milletimizin devletine olan güvenini azaltmaya, devletin itibarını sarsmaya, güvenlik birimlerimizin mücadele azmini kırmaya yönelik bu tür iftiralara karşı Bakanlığımızca gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da 100 bin 760 vakayla 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına' ulaşıldı
İngiltere'de Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlası Omicron
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulaması geri getirildi
Türkiye'de 36 bin 684 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da 98 bin 30 vakayla "en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına" ulaşıldı

Benzer haberler

Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi

Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi

İçişleri Bakanı Soylu: Frontex yüzyılımızın kara kurumudur

İçişleri Bakanı Soylu: Bu yıl 22 ton ile Cumhuriyet tarihimizin eroin yakalamadaki rekorunu egale ettik

Bakan Soylu, AA 'Yılın Fotoğrafları'nda oyunu 'Oğullarının emaneti Atmaca'dan yana kullandı

Bakan Soylu, AA 'Yılın Fotoğrafları'nda oyunu 'Oğullarının emaneti Atmaca'dan yana kullandı
BDDK, 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu

BDDK, 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
BDDK'dan 5 kişi hakkında suç duyurusu

BDDK'dan 5 kişi hakkında suç duyurusu