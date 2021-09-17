Bakan Soylu: Bizler de aynı yoldan, sonunu düşünmeden yürümeye hazırız
İçişleri Bakanı Soylu, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişinin 60. yılı anma töreninde "Başlarına gelenlere karşı nasıl vakar içerisinde ölüme gitmişlerse bizler de aynı şekilde aynı yoldan, sonunu düşünmeden yürümeye hazırız." dedi.
İstanbul
Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 60. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, çocukluğunun, gençliğinin, siyasi yaşantısının Adnan Menderes, Zorlu, Polatkan ve diğer tüm arkadaşlarının hatıralarıyla onların hayaliyle onları düşünerek, onları yaşayarak geçtiğini dile getirdi.
Tüm bu zaman içerisinde 27 Mayıs Darbesi'nin tüm kurgusunun dış bağlantılarını, nasıl bir süreç yönetilerek bu insanların şehit edildiğini, Türk demokrasisinin ayağına nasıl pranga takıldığını her yönüyle çok iyi öğrendiklerini ifade eden Soylu, "Demokrat Parti iktidarı ve 27 Mayıs'ın her saniyesini bize öğrettiler. Ancak bu kadar yıllık ilgiye ve merakımıza rağmen, bu kadar yıl bu meseleyi içimizde canlı tutmamıza rağmen, sadece bir noktayı hala zihnimizde aydınlatabilmiş değiliz. Nedendi bu kadar nefret? İşin bütün politik istihbaratı, bütün kurgu yanı tamam. Batı'nın ne yaptığı ve bu darbeyi planlayanların ne yaptığı tamam. Hangi telkinleri, hangi anlaşmaları ortaya koydukları, hangi menfaatleri temin ettikleri bunlar da tamam. Aslen iktidar hırsı da tamam. Ama bizim içimizdeki insanların, bu topraklarda yetişmiş bizimle aynı dili konuşan, aynı milletten gelen insanların nasıl vicdanla böyle büyük bir nefret ortaya koyabildiklerini, bu nefretin bu kadar büyümesinin altında yatan sebebi inanın ben hala anlayabilmiş değilim." diye konuştu.
Herkesin kendi hayatında sevmediği, tasvip etmediği siyasilerin muhakkak olduğunu dile getiren Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
"Ama hangi iç gücüyle karşınızda duran ve son görüşmeleri olduğunu bildiğiniz bir aileyi birbirine sarılmaktan men edersiniz? Birkaç gün sonra idam edileceğini bildiğiniz halde, bir babanın oğluna, eşine son bir kez sarılmasını nasıl bir vicdanla engellersiniz? Ufak tefek gazete haberlerindeki bir iki yalanı anlayabiliriz. Bugün hala bizlere de aynısı yapılıyor. Ama darbeci de olsa hukuksuz da olsa bir şekilde devleti temsil eden örfi idare denilen bir kurumun 'Adnan Menderes ile Celal Bayar 12 askeri uçak dolusu altınla kaçmaya hazırlanırken yakalandı' diye bir iftirayı resmi tebliğ olarak yayınlamasını hangi ruh haliyle sağladınız?"
"Nasıl bir kininiz vardı?"
Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Nasıl bir kininiz vardı ki hasta olmasına rağmen alelacele idam edebilmek için rahmetli Menderes'i sehpaya götürürken fotoğrafta sağlıklı görünsün diye kollarına girmiş iki askere 'çekilin' talimatı verdiniz? Nasıl bir kininiz vardı ki Menderes'in son arzusu yerine getirilmedi? 'Son dakika gelişmeleri geliyor. İkinci baskıyı bekleyin' diye, acil manşetler attı. Acaba daha neler yazacaktınız? Siz bu ülkenin havasından solumadınız mı? Bu ülkenin suyundan içmediniz mi? Ezan-ı Muhammedi'nin bin yıldır okunduğu gibi, İstiklal Marşı'nda geçtiği gibi okunmasına karşı nasıl bir nefretiniz vardı da darbenin çete başı, koltuğu işgal eder etmez 'Ezan aslından tekrar ayrılmalıdır' diye açıklama yaptı. O çete başının ya nasıl bir yüzsüzlüğü vardır ki 'Menderes ülkeyi Ruslara satmaya kararlıdır' diye gazetelere beyanat verdi.
Şurada Şehzadebaşı var. Rahmetli Adnan Menderes'in, Fatin Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın idam edildiği gün orada davullar çaldı. Bu nasıl bir kin? Sizin içinizde nasıl bir kin nefret vardır ki İçişleri Bakanı Namık Gedik'i dövüp, işkence edip, ikinci kattan attınız ve sonra utanmadan balkon camındaki küçücük bir deliği gösterip, 'buradan kendini attı' diyebildiniz? Kayıtlara da kalp krizi diye yazdı. Nasıl bir hırsınız vardı ki çete başını Cumhurbaşkanı yapmak için, Cumhurbaşkanı adayı Ali Fuat Başgil'e 'Cumhurbaşkanı olursunuz ama sizi makama götürmek için gelen araç sizi alır, belki Etlik'e götürür, belki oraya gömülürsünüz' diye utanmadan tehdit edip geri döndüler."
"Aynı yalanları Cumhurbaşkanımıza atmaktan geri durmuyorsunuz"
Bakan Soylu, darbecilerin bütün bu yalanları, kinleri, ilk günkü tazeliği ile nasıl diri tuttuğunu ve kendilerinden sonrakilere nasıl aktardığının, anlamakta zorluk çektikleri bir mesele olduğunu söyledi.
"Bugün aynı yalanları, sadece rakamları ve isimleri değiştirip, milletin adamlarına, bugünkü Cumhurbaşkanımıza atmaktan geri durmuyorsunuz." diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Bugün hala maalesef bir siyasetçi, utanmadan, sıkılmadan 'her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atıyorlar' diye bir ifade kullanabiliyor ve aklı sıra kendi zihnince bir gönderme yapabiliyor. Bugün hala aynı yalanlarla ülkeyi 17-25 Aralık'a taşıdılar. Aynı provokasyonlarla Türkiye'de 6-7 Eylül ile aynı taktiklerle 6-7 Ekim'i yaptılar. 15 Temmuz'da aynı heyecanı yaşayıp, tankları alkışladılar. 1960'a Türkiye'yi getiren olayları daha sonra dönemin aktörleri 'biz tezgahladık' diye böbürlene böbürlene anlattı. Nasıl tezgahladınız da o 60 yıl önce Menderes'e ve arkadaşlarına yaptıklarını bugün, Erdoğan ve arkadaşlarına yapmak için gün sayıyorlar. Şunu açık açık ifade etmek isteriz, herkesin de duymasını isteriz; şu arkamızda yatanlar bu iftiralara, bu ihanetlere karşı nasıl dik durmuşlarsa başlarına gelenlere karşı nasıl vakar içerisinde ölüme gitmişlerse bize her gün parmak sallayanlara söylemek isteriz ki bizler de aynı şekilde aynı yoldan, sonunu düşünmeden yürümeye hazırız."
Törende daha sonra Bakan Soylu ve beraberindekiler, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabrine karanfil bıraktı, Aydın Menderes'in kabrini de ziyaret etti.