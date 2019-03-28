Bakan Selçuk'tan CHP Adana adayı Karalar'ın şehit eşine tepkisine kınama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, CHP Adana adayı Karalar'ın şehit eşine tepkisine dair, "Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak nitelendiriyor ve kınıyoruz." dedi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Adana adayı Karalar'ın şehit eşine tepkisi ile ilgili, "Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak nitelendiriyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
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