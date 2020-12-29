Bakan Selçuk: Akademisyen Sözer'in katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, akademisyen Aylin Sözer'in katilinin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Selçuk, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.
Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 29, 2020
Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız.
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