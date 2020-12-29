Euro
9.04
Dolar
7.38
BIST 100
1,459.69
Altın
1,879.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Selçuk: Akademisyen Sözer'in katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, akademisyen Aylin Sözer'in katilinin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 29.12.2020
Bakan Selçuk: Akademisyen Sözer'in katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız

Ankara

Bakan Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de hastaneler çadırlar kurmayı planlıyor
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Durmuş için tören düzenlendi
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Arjantin'de uygulanmasına başlandı
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Selçuk: Akademisyen Sözer'in katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız

Bakan Selçuk: Akademisyen Sözer'in katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız

Kısa çalışma uygulamasına başvurular 31 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek

İŞKUR'un "İş'te Anne Projesi"nden 42 binden fazla kişi yararlandı