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Politika

Bakan Selçuk: 1 milyon 428 bin kişi SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptığını açıkladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.01.2021
Bakan Selçuk: 1 milyon 428 bin kişi SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptığını açıkladı.

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