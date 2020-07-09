Bakan Pakdemirli: Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." dedi.
Ankara
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