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Politika

Bakan Pakdemirli: Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." dedi.

Enes Duran   | 09.07.2020
Bakan Pakdemirli: Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın başlıyor

Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." dedi.

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