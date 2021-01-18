Bakan Pakdemirli: Seçim arifesini beklemeden her zaman hazır olmalıyız
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik? Pandemide gıdayla ilgili problem yaşanmamasını hangi parti sağlardı? Bu soruların cevabı: Hiçbiri." dedi.
Manisa
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin AK Parti sayesinde 2020 gibi zor bir yılı en az sorunla atlattığını belirterek, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerin sürmesi gerektiğini söyledi.
Bakan Pakdemirli, Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi'nde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin yapısıyla 2,5 yılda tarım desteklerini yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardıklarını, bitkisel üretiminin Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl yüzde 6 artarak 124 milyon tona yükseldiğini ve Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını ifade etti.
Türkiye'nin hayvansal varlığının da arttığını dile getiren Pakdemirli, 18,6 milyon büyükbaş sayısıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaşıldığını bildirdi.
Pakdemirli, geçen yılın 11 ayında tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 4,3 arttığına, 5 milyar dolar ihracat fazlası verildiğine dikkati çekti.
Manisa'nın da 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle Türkiye'de ilk 10'da yer aldığını belirten Pakdemirli, kente 18 yılda 10,8 milyar lira destek ve yatırım sağladıklarını ifade etti.
2019'da ilk kez dane zeytine destek verildiğini, Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla son 2 yıldır kuru üzümde müdahale alımı yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, 713 projeye kırsal kalkınma kapsamında 200 milyon lira hibe verip, 6 bin 200 kişinin istihdamına katkı sağladıklarını anlattı.
Pakdemirli, kente 2023 yılına kadar 15 gölet, 18 sulama tesisi ve 15 toplulaştırma projesi kazandıracaklarını ve 6 milyon fidan üretip dikimini gerçekleştireceklerini bildirdi.
Alaşehir'de 1 milyon 827 bin metrekare jeotermal ısıtmalı Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin sondaj çalışmasının devam ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Bu teknolojik sera ile tarımsal ihracat katma değerlenecek ve artacak. 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Projeler için tüm imkanları seferber ettik." dedi.
"Seçim arifesini beklemeden her zaman hazır olmalıyız"
Pakdemirli, AK Parti kongrelerinin parti içi demokrasinin göstergesi, tazelenme ve yenilenme araçları olduğuna dikkati çekerek, "Kongreler, 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz için tazelenmenin gücü. Seçim arifesini beklemeden her zaman hazır olmalıyız. 2023'e çok daha iyi hazırlanalım. Dünya, her gün yeni bir sürpriz, siyaset buna göre evriliyor. Hepimiz daha çok çalışmalıyız." diye konuştu.
İnsanlığın Kovid-19 salgını, iklim değişikliği ve kuraklık, gıda ve su savaşları gibi pek çok sorunla mücadele ettiğini belirten Pakdemirli, "Tüm bu sebeplerden ötürü geleceğe dair çok iyi bir projeksiyon yapmalıyız. Planlı, tutarlı ve tedbirli olarak geleceğe hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, Türkiye'nin 2020 gibi zor bir yılı AK Parti sayesinde en az sorunla geçirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Ya Türkiye'de başka parti iktidar olsaydı? Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında durabilecek miydi? Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'deki haklarımıza sahip çıkabilecek miydi? Suriye ve Irak'ta güvenliğimiz acaba ne durumda olurdu? PKK ve terör örgütleriyle mücadelede hangi seviyede olurdu. Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik? Pandemide gıdayla ilgili problem yaşanmamasını hangi parti sağlardı? Bu soruların cevabı: Hiçbiri. Bu yüzden AK Parti'nin önemini daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden Cumhurbaşkanımıza ve partimize sahip çıkalım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.