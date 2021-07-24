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Politika

Bakan Pakdemirli, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel ve heyelan yaşanan Rize'de incelemelerde bulundu.

Muhittin Sandıkçı   | 24.07.2021
Bakan Pakdemirli, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Bakan Pakdemirli, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekili Osman Aşkın Bak ile Çayeli'ne bağlı Büyükköy beldesinde sel ve heyelandan etkilenen alanlarda inceleme yaptı. 

Pakdemirli, burada, çay üreticileri Fatih-Nakiye Özdemir çifti ile bir süre sohbet ettikten sonra makas ile çay topladı.

Pakdemirli, sohbet sırasında, devletin üreticinin yanında olduğunu, her türlü desteği verdiğini ve yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Sarıhan ile görüşen Pakdemirli, ilçede yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Güneysu ilçesine geçen Pakdemirli, selden etkilenen alanlarda geçirgen bentler, moloz bariyerleri ve rüsubat temizliklerini inceledi, kaymakamlıkta toplantı düzenledi.

Toplantının ardından ilçeye bağlı Merkez Mahallesi, Başköy ve Gürgen Köyündeki çalışmaları inceleyen Pakdemirli, Muradiye beldesine geçerek incelemelerde bulundu.

Pakdemirli'ye ilgili kurum yetkilikleri eşlik etti.

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