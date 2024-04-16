Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında 72 bini aşkın yolcu kullandı
Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, mart ayında 72 bin 130 yolcu kullandı.
Rize
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
DHMİ verilerine göre, mart ayı içerisinde yurt içi 533, yurt dışı 5 olmak üzere toplam 538 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 72 bin 130 yolcu yararlandı.
Havalimanından bu dönemde 448 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.
DHMİ, Ocak-Mart 2024 döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak trafiğinin 1762, yolcu trafiğinin 239 bin 882 kişi, yük trafiğinin 1683 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.