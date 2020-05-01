Bakan Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı süren İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle başlattığımız çalışmalarımız kapsamında, yıl sonuna kadar yapımını tamamlamayı planladığımız İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemizin çalışmalarını yerinde inceledik. İmrahor aynı zamanda Ankaramız'ın ekolojik koridoru olacak." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.