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Politika

Bakan Kurum: Bu hafta içerisinde Sultanbeyli'ye yaklaşık 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, millet bahçesi ile Sultanbeyli'ye değer kattıklarını vurgulayarak, bu hafta içerisinde ilçeye yaklaşık 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını açıkladı.

Büşra Çoban, Rabia Düzgün  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Bakan Kurum: Bu hafta içerisinde Sultanbeyli'ye yaklaşık 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdık Fotoğraf: Emrah Yorulmaz - AA

İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mimar Sinan Mahallesi'nde Sultanbeyli Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, açılışı yapılan millet bahçesinin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'a 21 yılda dev yatırımlar yaptıklarını dile getiren Kurum, "Sultanbeyli'ye her zaman yatırımlarla, projelerle, eserlerle geldik ve Sultanbeyli'de yaşayan kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa onu yaptık. Sultanbeyli'de tam 29 bin hak sahibi vatandaşımıza tapularını teslim ettik. İnşallah el birliğiyle Sultanbeylimizi daha da güçlü hale getireceğiz." diye konuştu.

Millet bahçesi ile Sultanbeyli'ye değer kattıklarını vurgulayan Kurum, bu hafta içerisinde ilçeye yaklaşık 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını açıkladı.

Kurum, 14 Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en önemli ve en kritik seçiminin yapılacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta, 'Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye.' diyen Cumhur İttifakımız var. Diğer tarafta Türkiye'ye, İstanbul'a, Sultanbeyli'ye dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için gece gündüz koşturan, köprüler, tüneller, havalimanları, şehir hastaneleri, hızlı trenler, millet bahçeleri, sosyal konutlar, modern üniversiteler inşa edenler var, diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Türkiye'yi 100 yıl geri götürmek isteyenler var."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek millet bahçesinin açılışı yapıldı.

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