Dolar
19.51
Euro
21.46
Altın
2,021.55
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,561.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Altınşehir Mahallesi’nden yayındayız.
logo
Politika

Bakan Kurum: Beykoz'da tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Beykoz'un hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlarına dair çalışmalar yapıyorduk. Toplamda 9 bin 162 hektar alanda, tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı." dedi.

Ümit Türk  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Bakan Kurum: Beykoz'da tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı Fotoğraf: Erhan Elaldı - AA

İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Beykoz'un hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlarına dair biliyorsunuz, çalışmalar yapıyorduk. Size söz vermiştik. Artık Bakanlığımız nezdinde sözlerimizi tamamladık. Bugün de Beykoz'un meydanında göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Toplamda 9 bin 162 hektar alanda, tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı olsun." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Beykoz'da düzenlenen Giresunlular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Giresun'da sosyal konutlardan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar 1,5 milyar liralık 24 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakan Kurum, 3 bin 764 sosyal konutu bitirdiklerini, donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, okullarıyla, parklarıyla Giresunlulara teslim ettiklerini aktararak, "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam" projesi kapsamında 1550 konut daha inşa edeceklerini açıkladı.

"Giresunlular için kültür evi ve mesire alanı"

Bakan Kurum, Beykoz'da yaşayan Giresunlulara kültür evi ve mesire alanı yapacaklarını dile getirerek, "Giresun Federasyonunun 60 dönümlük bir yeri var. Giresunlu kardeşlerimiz de bizden bu alana 'Giresunlu hemşehrilerimiz için bir kültür evi istiyoruz' dediler. 'O regülasyon alanında, yeşilin içinde, ağaçların gölgesinde bir mesire alanı istiyoruz' dediler. Giresunlu hemşehrilerimiz için bu alana Giresun Kültür Evi'ni yapıyoruz. Yine bu alanda bir mesire alanı yapacağız." diye konuştu.

Bu alanın isminin "Giresun 42. ve 47. Gönüllü Alayları ve Milli Mücadele Mesire Alanı" olacağını açıklayan Kurum, Beykoz'da yaşayanlara da bir müjdesinin olduğunu anlattı.

Bakan Kurum, "Beykoz'un hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlarına dair biliyorsunuz, çalışmalar yapıyorduk. Size söz vermiştik. Artık Bakanlığımız nezdinde sözlerimizi tamamladık. Bugün de Beykoz'un meydanında göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Toplamda 9 bin 162 hektar alanda, tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Birinci turda bu işi bitirelim istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
Adıyaman'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Bilgin: Asgari ücret aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak
Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın birlikte uçuşu 360 derece çekimle görüntülendi

Benzer haberler

Bakan Kurum: Beykoz'da tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı

Bakan Kurum: Beykoz'da tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı

Bakan Kurum: Bugün itibarıyla Yarısı Bizden Kampanyamıza 529 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı

Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabını 8 Mayıs itibarıyla açacağız

Bakan Murat Kurum ve ünlü futbolcular depremzede çocuklarla sahaya çıktı

Bakan Murat Kurum ve ünlü futbolcular depremzede çocuklarla sahaya çıktı
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasında bağımsız bölüm için başvuru sayısı 467 bine ulaştı

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasında bağımsız bölüm için başvuru sayısı 467 bine ulaştı
Bakan Murat Kurum: İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptık

Bakan Murat Kurum: İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet