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Politika

Bakan Güler, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasına yönelik çalışma bulunmadığını bildirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını belirtti.

Kemal Karadağ  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Bakan Güler, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasına yönelik çalışma bulunmadığını bildirdi

TBMM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu kaydeden Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

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