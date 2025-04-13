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Politika

Bakan Göktaş: Hem Türkiye'de hem uluslararası boyutta güçlü bir aile diplomasisi yürütüyoruz

Bakan Göktaş Türkiye'de 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini belirterek "Hem Türkiye hem uluslararası boyutta güçlü bir aile diplomasisi yürütüyoruz. Görüşmelerde aileyi güçlendiren çalışmalarımızı ön plana koyarak neler yaptığımızdan bahsettik" dedi.

Hatice Özdemir Tosun  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Bakan Göktaş: Hem Türkiye'de hem uluslararası boyutta güçlü bir aile diplomasisi yürütüyoruz

Antalya

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Foruma katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,  AA muhabirine forumun artık küresel ölçekte bir marka haline geldiğini ve 3 gün boyunca diplomasinin kalbinin Antalya'da attığını belirtti.

Forumun küresel sorunların çözümünde, ülkeler arasındaki işbirliğin geliştirilmesinde etkin rol oynadığını dile getiren Göktaş, "Forum hem ikili işbirliklerini geliştirmek adına çok farklı ülkelere bir platform sunuyor hem de yeni politikalar, yeni fikirler, yeni dünya düzeninde çözümler üretmeye katkıda bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin diplomasi alanında artık söz sahibi olduğunu belirten Göktaş, dünyanın gözünün Antalya'daki görüşmelere çevrildiğini ifade etti.

Göktaş bakanlık olarak da yaptıkları çalışmaları, hayata geçirdikleri projeleri, tecrübeleri, forumda başka ülkelerle paylaşma fırsatı bulduklarını kaydetti.

"Hem Türkiye'de hem uluslararası boyutta güçlü bir aile diplomasisi yürütüyoruz"

Türkiye'de 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Göktaş, aileyi merkeze alan, kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve sosyal politikalar konularında yürüttükleri çok önemli çalışmalar bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye'de hem uluslararası boyutta güçlü bir aile diplomasisi yürütüyoruz. Aile diplomasisi kapsamında farklı ülkelerden görüşme talepleri oldu. Biz de bu görüşmelerde ülkemizde yaptığımız çalışmalar, aile eylem planımız, aile şuramız ve aileyi güçlendiren çalışmalarımızı ön plana koyarak onlara neler yaptığımızdan bahsettik."

Bakan Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nun tecrübelerin paylaşımı açısından çok önemli bir platformu oluşturduğunu söyledi.

"Kadına yönelik şiddetle mücadele için 5. Ulusal Eylem Planımızı hazırlıyoruz"

Türkiye'de son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sosyal politikalar alanında ciddi yenilikler gerçekleştirildiğini vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim yurt dışı tecrübem de var. Dolayısıyla Türkiye'de yapılanı çok net bir şekilde görüyorum. Yürütülen sosyal politikalar gerçekten devrim niteliğinde. Uluslararası boyutta da örnek teşkil edecek çalışmalarımız var. Kadını güçlendirme stratejimiz var. Kadına yönelik şiddetle mücadele için 5. Ulusal Eylem Planımızı hazırlıyoruz. Çok güçlü tecrübelerimiz var, kadın, çocuk, aile, engelli, yaşlı ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarımızı uluslararası boyuta da taşıyoruz."

Çatışmalardan, savaşlardan, göçten, krizlerden en fazla kadınların ve çocukların etkilendiğini vurgulayan Göktaş, Filistin'de, Gazze'de en çok kadınların, çocukların mağdur olduğunu ve forumda onların sesini duyurmayı sürdürdüklerini ifade etti.

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