Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Al Sani ve Bayramov ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, bölgedeki durum ele alındı ve son gelişmeler değerlendirildi.
Telefon görüşmesinde ayrıca bakanlar, Türkiye'ye yönelen füze konusunda dayanışma ve desteklerini ifade etti.