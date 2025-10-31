Dolar
42.05
Euro
48.51
Altın
4,002.79
ETH/USDT
3,852.70
BTC/USDT
109,624.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile İstanbul’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da bir araya geldi.

Can Efesoy  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Bakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile İstanbul’da görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İbrahimovic ile İstanbul'da görüştü.

Fidan, görüşmede, Türkiye'nin iki ülke arasındaki işbirliğini ve dostluğu derinleştirmek konusunda kararlı olduğunu belirterek, Karadağ'daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve İbrahimovic ile 27 Ekim'de yaptığı telefon görüşmelerinde, Karadağ'da Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarmıştı.

Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayasofya'da yangın çıkaran sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava
Kocaeli'de çöken apartmanın yakınındaki 3 bina daha tedbiren boşaltıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım
Bağcılar'da bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
TRT World Forum 2025'te Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı

Benzer haberler

Bakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile İstanbul’da görüştü

Bakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile İstanbul’da görüştü

Bakan Fidan: Netanyahu, Gazze'de ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna yarın Türkiye'ye geliyor

Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile bir araya geldi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 16. toplantısında Bakan Fidan ve Bakan Tunç'u dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 16. toplantısında Bakan Fidan ve Bakan Tunç'u dinleyecek
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Doha'da Hamas heyetiyle görüştü

Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Doha'da Hamas heyetiyle görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet