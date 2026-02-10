Dolar
Politika

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı.

Büşranur Keskinkılıç  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile de telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

