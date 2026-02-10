Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Guterres ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.
Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile de telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.