Dolar
35.56
Euro
36.57
Altın
2,711.88
ETH/USDT
3,428.40
BTC/USDT
104,829.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Fidan, bakanlığın genç diplomatlarına hitap etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığın genç diplomatlarıyla bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Bakan Fidan, bakanlığın genç diplomatlarına hitap etti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın genç diplomatlarla bir araya gelmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Diplomasi Akademisi'nde 14. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı'nı tamamlayan genç mensuplara hitap ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak
Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı
TİKA ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur

Benzer haberler

Bakan Fidan, bakanlığın genç diplomatlarına hitap etti

Bakan Fidan, bakanlığın genç diplomatlarına hitap etti

KKTC, ABD'nin Rumlara silah satışı kararına tepki gösterdi

Türkiye, ABD'nin Rumlara silah satışı kararını kınadı

Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkes mutabakatının "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu belirtti

Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkes mutabakatının "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu belirtti
Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak'ta açılacak

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak'ta açılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet