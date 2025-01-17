Bakan Fidan, bakanlığın genç diplomatlarına hitap etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığın genç diplomatlarıyla bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın genç diplomatlarla bir araya gelmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Diplomasi Akademisi'nde 14. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı'nı tamamlayan genç mensuplara hitap ettiği belirtildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Diplomasi Akademisi’nde 14. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı’nı tamamlayan genç mensuplarımıza hitap etti. pic.twitter.com/G6IH4LIjvb— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 17, 2025