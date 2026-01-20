Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda Suriye'deki durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda Suriye’deki son gelişmeleri ve ABD’nin Barış Kurulu girişimini ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rubio telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve ABD’nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı