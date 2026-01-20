Dolar
Politika

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda Suriye'deki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda Suriye’deki son gelişmeleri ve ABD’nin Barış Kurulu girişimini ele aldı.

Gökhan Çeliker  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda Suriye'deki durumu görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rubio telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve ABD’nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
