Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında, Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Bakanımız @HakanFidan Riyad'daki Suriye toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/CzwLsueIXI— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 12, 2025