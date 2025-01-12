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Politika

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında, Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul ettiği belirtildi.

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