Bakan Ersoy: Pandemi döneminde desteğe ihtiyacı olan müzik emekçilerini kapsayan projeyi 11 Aralık’ta ilan edeceğiz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz." dedi.
TBMM
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz." dedi.
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