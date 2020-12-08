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Politika

Bakan Ersoy: Pandemi döneminde desteğe ihtiyacı olan müzik emekçilerini kapsayan projeyi 11 Aralık’ta ilan edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz." dedi.

Alper Atalay   | 08.12.2020
Bakan Ersoy: Pandemi döneminde desteğe ihtiyacı olan müzik emekçilerini kapsayan projeyi 11 Aralık’ta ilan edeceğiz Fotoğraf: Metin Aktaş /AA

TBMM

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz." dedi.

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