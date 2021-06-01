Bakan Çavuşoğlu, video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Video konferansla düzenlenen #NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında bu ay yapılacak NATO Zirvesinin hazırlıklarını ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 1, 2021
-İttifakın rolünü güçlendirecek NATO 2030 Kararlarına dair görüşlerimizi vurguladık. pic.twitter.com/vfSNNLeoAY
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu ay yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldık. İttifakın rolünü güçlendirecek NATO 2030 Kararları'na dair görüşlerimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.