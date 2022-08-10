Bakan Çavuşoğlu: TBMM heyetlerimize, yurt dışı faaliyetlerinde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yüce Meclisimizle iş birliğimizin etkili ve güçlü şekilde devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Tören Salonu'nda, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlenen programda konuştu.
Meclis çalışmaları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, önemli gelişmeler oldukça TBMM'yi bilgilendirdiklerini ve buna her daim hazır olduklarını söyledi.
Yazılı soru önergelerini de cevaplamaya hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, 2020'de Dışişleri Bakanlığı için bu oranın yüzde 93,38, 2021'de yüzde 95 olduğunu aktardı.
Çavuşoğlu, "TBMM heyetlerimize, yurt dışı faaliyetlerinde 255 temsilciliğimizle elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yüce Meclisimizle iş birliğimizin etkili ve güçlü şekilde devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, çalışmalarına verdikleri destek için TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve üyelerine teşekkürlerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.