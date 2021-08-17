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Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ve Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme, TSYD Trabzon Şubesi'nde basın toplantısı düzenliyor
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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin, "Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil." dedi.

Behlül Çetinkaya, Fuat Kabakcı   | 17.08.2021
Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz

Ankara

Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Ürdün'de ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Kabil'de bir boşluk oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, Taliban'ın bu gelişmeyle Kabil'e girerek ülke yönetimini de facto olarak ele geçirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren Abdullah Abdullah, Hamid Karzai gibi önemli şahsiyetler hala Kabil'de ve Taliban'la görüşme hazırlıkları yapıyorlar." diye konuştu.

Katar'ın bu girişimlerdeki rolünü de takdirle karşıladığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz."

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