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Politika

Bahçeli: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hukuka uygundur

Buket Güven   | 26.03.2021
Bahçeli: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hukuka uygundur

Ankara

Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur." diye konuştu.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hukuka uygundur