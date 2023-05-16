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Politika

Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a tebrik telefonu

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı telefonla arayarak, seçim sonuçları dolayısıyla tebrik etti.

Harun Kutbe  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a tebrik telefonu

Ankara

Asadov, telefonla aradığı Oktay'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve tüm AK Parti teşkilatını seçim başarısından dolayı kutladığını söyledi.

Seçimin, Cumhur İttifakı lehine başarıyla sonuçlanacağından hiçbir zaman şüphe duymadıklarını belirten Asadov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm AK Parti milletvekillerine selamlarını iletti.

Oktay ise ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye rahatladı, nihai olmasa da milletimiz 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ile devam' dedi." ifadesini kullandı.

İyi dilekleri için Asadov'a teşekkür eden Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

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