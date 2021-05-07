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Politika

Altun'dan Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.05.2021
Altun'dan Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı

Ankara

Altun, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansımızın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a acil şifalar diliyorum. Turgut kardeşimize ve Anadolu Ajansına geçmiş olsun. İsrail'e bu alçak saldırılara son vermesi çağrımızı yineliyoruz."

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