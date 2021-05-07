Altun'dan Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
Altun, Twitter hesabından şunları kaydetti:
İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansımızın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz’a acil şifalar diliyorum. Turgut kardeşimize ve @anadoluajansi’na geçmiş olsun. İsrail’e bu alçak saldırılara son vermesi çağrımızı yineliyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 7, 2021
"İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansımızın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a acil şifalar diliyorum. Turgut kardeşimize ve Anadolu Ajansına geçmiş olsun. İsrail'e bu alçak saldırılara son vermesi çağrımızı yineliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.