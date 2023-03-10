AK Parti'li Yıldırım ve Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
Ankara
Yıldırım ve Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erbakan ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.