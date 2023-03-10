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Politika

AK Parti'li Yıldırım ve Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Fırat Taşdemir  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
AK Parti'li Yıldırım ve Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

Ankara
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